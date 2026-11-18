संवाद सूत्र, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। ऊंचागांव क्षेत्र के गांव अलीनगर में बुधवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्याम कृपा धाम परिसर में खाटू श्याम मंदिर की भूमि का पूजन व शिलान्यास किया। उन्होंने यहां चल रही सात दिवसीय भागवत कथा में पूजा-अर्चना की। समिति के सचिव मनोज चौहान ने उनका स्वागत किया।

क्षेत्र के गांव अलीपुर में श्री श्याम कृपा धाम में बाबा खाटू श्याम के मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज प्रदेश में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का चहुंओर जनाधार बढ़ता जा रहा है, पूर्व की सरकारों में सनातन धर्म और गौरक्षा की आवाज उठाने वालों पर लाठियां फटकारी जाती थीं।

उन्होंने अली नगर के श्री श्याम कृपया धाम परिसर में होने वाले खाटू श्याम के भव्य मंदिर और गौशाला के साथ गुरुकुल की स्थापना को सनातन धर्म और संस्कृति का प्रतीक बताया। मनोज बाल्मीकि ने अलीनगर को श्यामनगर नाम देने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि 41 बीघा में धाम के साथ गौशाला और गोकुल का निर्माण हो रहा है।