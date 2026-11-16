जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। डीआइजी मेरठ कलानिधि नैथानी ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फेरबदल किया है।

डीआइजी ने बुलंदशहर जिले में लंबे समय से जमे 47 निरीक्षकों का तबादला हापुड़, मेरठ और बागपत कर दिया है, जबकि मेरठ, हापुड़ और बागपत से 48 निरीक्षकों को बुलंदशहर भेजा गया है।

इसी क्रम में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने भी जिले में लंबे समय से एक ही थाने में जमे कई थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए कई उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किया है।

डीआइजी कलानिधि नैथानी ने लंबे समय से बुलंदशहर में जमे 47 निरीक्षकों को गैर जनपद भेज दिया है। इनमें 19 निरीक्षकों को मेरठ, 15 को बागपत और 13 का हापुड़ तबादला किया है।

इसके अलावा मेरठ, बागपत और हापुड़ से 48 निरीक्षकों को बुलंदशहर तबादला कर भेजा गया है। इसके अलावा देररात एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष खानुपुर रितेश कुमार थानाध्यक्ष जहांगीरपुर और जहांगीरपुर से अनुप्रताप सिंह को थानाध्यक्ष खानपुर बनाया है।