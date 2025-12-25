एसयूवी ने बाइक व स्कूल वैन में मारी टक्कर, युवक की मौत, नौ बच्चे घायल

संवाद सूत्र, जागरण. ककोड़ (बुलंदशहर) : थाना चौराहे के पास एसयूवी ने बाइक सवार को रौंदते हुए सड़क किनारे खड़ी स्कूल वैन को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं नौ स्कूली बच्चों के साथ वैन का चालक घायल हो गया। बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे।

बुधवार दोपहर दो बजे केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर की वैन स्कूल की छुट्टी के बाद पहली कक्षा के छात्र-छात्राओं को गांव धनौरा छोड़ने जा रही थी। थाना चौराहे पर बच्चों को उतारने के लिए चालक ने वैन सड़क के किनारे खड़ी की। बुलंदशहर की ओर से आ रही स्कार्पियो बाइक सवार से टकराकर स्कूली वैन में जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय विकास निवासी गांव मुलानी थाना खानपुर की मौत हो गई। विद्यार्थी भव्य, पलक, कान्हा, विधान, इशिका, शानवी, शिवांश, युवराज व आरोही और चालक रविंद्र कुमार निवासी गांव शेरपुर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को कस्बा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उपचार के बाद बच्चों को अभिभावक घर ले गए। वैन चालक का इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी पम्मी चौधरी ने बताया कि घायल बच्चों को मामूली चोट थी। जांच की जा रही है। एसयूवी चालक को हिरासत में ले लिया गया है।