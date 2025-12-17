सर्दियों में बढ़ती खर्राटों की आवाज हल्के में न लें, ये लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो हो सकता है जानलेवा

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। ठंड बढ़ने के साथ सांस के मरीजों की न सिर्फ दिक्कतें बढ़ रही हैं बल्कि खर्राटें की आवाज भी बढ़ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि खर्राटे की आवाज बढ़ना दिल के लिए खतरे की घंटी है।

सांस के मरीज खर्राटे की आवाज को हल्के में ना लें। निजी अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक की ओपीडी में हर रोज ऐसी समस्या लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि सर्दी के दिनों में नींद के दौरान होने वाली सांस की दिक्कतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रदूषण के बीच बढ़ी सर्दी में खर्राटों की समस्या तेजी से बढ़ रही है।

जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 150 से 200 मरीज सांस से जुड़ी शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि तापमान गिरने से शरीर में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है। इससे कई लोगों में खर्राटों की समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है।

मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजीडेंट डॉ. रजत ने बताया कि ठंड में नाक और गले की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा वायरल संक्रमण, एलर्जी व स्मॉग मिलकर सांस की नली में वायु प्रवाह को और कम कर देते हैं। ऐसे में खर्राटें बढ़ जाते हैं।

कई बार यह ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एप्निया में बदल जाता है। इसमें नींद में सांस रुकने लगती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. जेसी मुद्गल ने बताया कि स्लीप एपनिया के मरीजों में बार-बार सांस रुकने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।

यह स्थिति लंबे समय तक रहने पर हाई बीपी, अनियमित धड़कन और दिल का दौरा पड़ने तक का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए सर्दी के मौसम में बुजुर्ग, ओवरवेट लोग और दिल या फेफड़ों के रोगियों को सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।