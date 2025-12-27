यू-ट्यूबर की कार पर बाइक सवारों ने की फायरिंग, हमले में बाल-बाल बचे
Bijnor News : बिजनौर में यू-ट्यूबर शरद यादव की कार पर बाइक सवारों ने फायरिंग की। शरद अपने दो दोस्तों के साथ कांठ जा रहे थे, तभी स्योहारा क्षेत्र में क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। गांव बल्ला नंगलापट्टी निवासी यू-ट्यूबर की कार पर गुरुवार की रात बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। घटना के समय यू-ट्यूबर अपने दो दोस्तों के साथ कार से कांठ जा रहे थे। वह बाल-बाल बचे। यू-ट्यूबर की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
24 वर्षीय शरद यादव यू-ट्यूबर हैं। इनका यू-ट्यूब पर गुरु-14 ब्लाग नाम से चैनल है। वह इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाते हैं। शरद ट्रैवल ब्लाग और अन्य वीडियो बनाते हैं। शरद के मुताबिक वह गुरुवार रात लगभग पौने नौ बजे अपनी स्कार्पियो से दो दोस्तों आशीष कुमार निवासी मुहल्ला फकीरगंज थाना कांठ, मुरादाबाद और नीशू त्यागी निवासी हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के साथ जा रहे थे। कार आशीष चला रहा था। तीनों शरद की बहन राशि की ससुराल कांठ जा रहे थे।
जब वह स्योहारा क्षेत्र में गांव कुमखिया पुल के पास पहुंचे, तभी कार की बाई ओर से आए बाइक सवार दो युवकों में से एक ने कार पर तीन राउंड फायरिंग की, गोली शीशे पर लगी। इसी दौरान पीछे से भी आए बाइक सवार ने एक राउंड फायरिंग की। कार सवार शरद व उसके दोस्तों ने नीचे झुककर जान बचाई। घटना के बाद आशीष ने गाड़ी मोड़कर वापस गांव की ओर दौड़ा दी और गांव पहुंचे। बाइक सवारों ने गांव के बाहर तक पीछा किया।
शरद का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते हिमांशु यादव व प्रदीप यादव निवासी गांव पट्टी थाना स्योहारा, दिपांशु यादव निवासी गांव गोविंदपुर थाना कांठ, मुरादाबाद और मनीष यादव निवासी गांव फतेहपुर थाना स्योहारा ने फायरिंग की है। दस दिन पहले उक्त आरोपितों ने शरद को स्योहारा में कांठ फाटक के पास रोककर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि चारों आरोपितों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुरानी रंजिश समेत अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है।
