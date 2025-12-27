यू-ट्यूबर की कार पर बाइक सवारों ने की फायरिंग, हमले में बाल-बाल बचे

संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर)। गांव बल्ला नंगलापट्टी निवासी यू-ट्यूबर की कार पर गुरुवार की रात बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। घटना के समय यू-ट्यूबर अपने दो दोस्तों के साथ कार से कांठ जा रहे थे। वह बाल-बाल बचे। यू-ट्यूबर की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

24 वर्षीय शरद यादव यू-ट्यूबर हैं। इनका यू-ट्यूब पर गुरु-14 ब्लाग नाम से चैनल है। वह इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बनाते हैं। शरद ट्रैवल ब्लाग और अन्य वीडियो बनाते हैं। शरद के मुताबिक वह गुरुवार रात लगभग पौने नौ बजे अपनी स्कार्पियो से दो दोस्तों आशीष कुमार निवासी मुहल्ला फकीरगंज थाना कांठ, मुरादाबाद और नीशू त्यागी निवासी हिमगिरी कालोनी थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद के साथ जा रहे थे। कार आशीष चला रहा था। तीनों शरद की बहन राशि की ससुराल कांठ जा रहे थे।

जब वह स्योहारा क्षेत्र में गांव कुमखिया पुल के पास पहुंचे, तभी कार की बाई ओर से आए बाइक सवार दो युवकों में से एक ने कार पर तीन राउंड फायरिंग की, गोली शीशे पर लगी। इसी दौरान पीछे से भी आए बाइक सवार ने एक राउंड फायरिंग की। कार सवार शरद व उसके दोस्तों ने नीचे झुककर जान बचाई। घटना के बाद आशीष ने गाड़ी मोड़कर वापस गांव की ओर दौड़ा दी और गांव पहुंचे। बाइक सवारों ने गांव के बाहर तक पीछा किया।