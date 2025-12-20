UP News: बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने उसके पिता के पेट में चाकू घोंपा

संवाद सूत्र जागरण नगीना (बिजनौर)। परिवार के साथ खेत पर काम कर रहे किसान की बेटी से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर आरोपित ने किसान के पेट में चाकू घोंपकर फरार हो गया।

चाकू लगने के किसान के पेट से आंतें बाहर निकल गई। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद किसान को चिंताजनक हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान अपनी पत्नी व बेटी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। किसान के तहेरे भाई का कहना है कि इसी बीच एक बाइक सवार युवक खेत पर रूका और किसान की बेटे के साथ छेड़खानी करने लगा।