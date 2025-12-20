UP News: बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने उसके पिता के पेट में चाकू घोंपा
बिजनौर में एक युवक ने बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता के पेट में चाकू घोंप दिया। आरोप है कि किसान अपनी पत्नी व बेटी के साथ खेत में काम कर रहा थ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र जागरण नगीना (बिजनौर)। परिवार के साथ खेत पर काम कर रहे किसान की बेटी से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर आरोपित ने किसान के पेट में चाकू घोंपकर फरार हो गया।
चाकू लगने के किसान के पेट से आंतें बाहर निकल गई। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद किसान को चिंताजनक हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान अपनी पत्नी व बेटी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। किसान के तहेरे भाई का कहना है कि इसी बीच एक बाइक सवार युवक खेत पर रूका और किसान की बेटे के साथ छेड़खानी करने लगा।
बेटी के शोर मचाने पर पिता ने युवक का विरोध किया तो युवक ने अपनी जेब से चाकू निकालकर युवती के पिता के पेट में चाकू घोंप कर फरार हो गया। घटना के बाद खेत में चीख पुकार मच गई। खेतों पर काम कर रहे अन्य किसानों व स्वजन ने लहूलुहान घायल किसान को सीएचसी में भर्ती कराया।
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सा अधीक्षक विशाल दिवाकर ने किसान को मेडिकल कालेज अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया है। अभी थाने में तहरीर दी है। सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि युवक ने किसान से पहले बीड़ी मांगी। किसान के पास बीड़ी न होने पर युवक ने किसान के साथ मारपीट कर उसके पेट में चाकू मार दिया। युवक फरार है। सीसीटीवी की मदद से युवक को ट्रेस किया जा रहा है।
