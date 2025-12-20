Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP News: बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने उसके पिता के पेट में चाकू घोंपा

    By Nanadkishor Nanad Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:40 PM (IST)

    बिजनौर में एक युवक ने बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता के पेट में चाकू घोंप दिया। आरोप है कि किसान अपनी पत्नी व बेटी के साथ खेत में काम कर रहा थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फौटो

    संवाद सूत्र जागरण नगीना (बिजनौर)। परिवार के साथ खेत पर काम कर रहे किसान की बेटी से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की है। विरोध करने पर आरोपित ने किसान के पेट में चाकू घोंपकर फरार हो गया।
    चाकू लगने के किसान के पेट से आंतें बाहर निकल गई। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद किसान को चिंताजनक हालत में मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगीना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान अपनी पत्नी व बेटी के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। किसान के तहेरे भाई का कहना है कि इसी बीच एक बाइक सवार युवक खेत पर रूका और किसान की बेटे के साथ छेड़खानी करने लगा।

    बेटी के शोर मचाने पर पिता ने युवक का विरोध किया तो युवक ने अपनी जेब से चाकू निकालकर युवती के पिता के पेट में चाकू घोंप कर फरार हो गया। घटना के बाद खेत में चीख पुकार मच गई। खेतों पर काम कर रहे अन्य किसानों व स्वजन ने लहूलुहान घायल किसान को सीएचसी में भर्ती कराया।

    यह भी पढ़ें- UP News: हाईवे पर मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच दोषी करार, वर्ष 2016 में हुई थी दरिंदगी की वारदात

    प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सा अधीक्षक विशाल दिवाकर ने किसान को मेडिकल कालेज अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया है। अभी थाने में तहरीर दी है। सीओ अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि युवक ने किसान से पहले बीड़ी मांगी। किसान के पास बीड़ी न होने पर युवक ने किसान के साथ मारपीट कर उसके पेट में चाकू मार दिया। युवक फरार है। सीसीटीवी की मदद से युवक को ट्रेस किया जा रहा है।