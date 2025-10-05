नेशनल हाईवे पर टैंकर पलटा, चालक व हेल्पर की मौत...कार्बन डाइआक्साइड गैस लेकर हरिद्वार जा रहा था टैंकर

Bijnor News बिजनौर के अफजलगढ़ में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा टैंकर पलटने से चालक और हेल्पर की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर हुई जहां टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गैस रिसाव होने से क्षेत्र में अफरातफरी मच गई जिसके बाद दमकल विभाग ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

संवाद सूत्र, जागरण, अफजलगढ़ (बिजनौर)। काशीपुर से कार्बन डाइआक्साइड गैस भरकर हरिद्वार जा रहा टैंकर अफजलगढ़ में रहमान टाइल्स के पास तड़के तीव्र मोड अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में जिला रामपुर के रहने वाले चालक व हेल्पर की मौत हो गई। टैंकर से गैस का रिसाव हो गया। सूचना पर दमकल गाड़ी ने छिड़काव किया। इस दौरान अफरातफरी का माहौल रहा।

जिला रामपुर के थाना टांडा के गांव पीपली नायक निवासी 32 वर्षीय चालक सत्यपाल पुत्र रामपाल अपने गांव के 22 वर्षीय हेल्पर रोबिन उर्फ भोला पुत्र इंद्रपाल के साथ काशीपुर प्लांट से टैंकर में कार्बनडाइआक्साइड गैस भरकर हरिद्वार जा रहा था।

रविवार सुबह चार बजे उनका टैंकर हरिद्वार-काशीपुर नेशनल हाईवे-734 पर अफजलगढ़ में पहुंचा। हाईवे पर तीव्र मोड होने के चलते टैंकर अनियंतित होकर पलट गया। गड्ढे में जा गिरा। हादसा इतना जबरदस्त था कि टैंकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गैस का रिसाव शुरू हो गया। सूचना पर एसओ रामप्रताप मौके पर पहुंचे। किसी तरह टैंकर में फंसे चालक व हेल्पर को बाहर निकाला। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। दमकल गाड़ी को भी बुलाया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

एसओ ने बताया कि हादसे की वजह हाईवे पर मोड़ होना बताया रहा है। शायद नींद की झपकी होने की वजह से मोड पर टैंकर अनियंत्रित हो गया। स्वजन को सूचना दे दी गई है। खेलते समय छत से गिरा यूकेजी का छात्र, उपचार के दौरान मौत संवाद सूत्र, जागरण, अफजलगढ़। थाना क्षेत्र के गांव मानियावाला निवासी वकील अहमद का छह वर्षीय बेटा अरहान सर सैयद अहमद एकेडमी मानियावाला में यूकेजी का छात्र था । शुक्रवार शाम गांव मानियावाला में ही अपनी ही ननिहाल के मकान की दूसरी मंजिल की छत पर गुब्बारा उड़ा कर खेल रहा था, कि अचानक पैर फिसलने से नीचे गिर कर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने उसे धामपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृत्यु की खबर से परिजनों मे कोहराम मच गया ।