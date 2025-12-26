चाचा ने 20 लाख की सुपारी देकर कराई थी भतीजे की हत्या, पिता व दो पुत्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बिजनौर : किरतपुर के मुहल्ला अहमद खेल निवासी समीर की हत्या उसके सगे चाचा और चचेरे भाइयों ने 20 लाख की सुपारी तय कर भाड़े पर कराई थी। चाचा अपनी बेटी के साथ प्रेम संबंध होने और मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने पर समीर से नाराज था। पांच लाख की सुपारी हत्यारोपितों को पहले ही दे दी गई थी। पुलिस ने पिता-पुत्रों समेत चार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित ठेकेदार व राजमिस्त्री है। हत्या करने वाले तीन सुपारी किलर अभी फरार हैं।

किरतपुर के मुहल्ला अहमद खेल निवासी 25 वर्षीय समीर का शव 21 दिसंबर को नजीबाबाद क्षेत्र में हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर जलालाबाद के पास मिला था। युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। मृतक के पिता दिलशाद ने अपने भाई ठेकेदार रफीक, उसके बेटे राहत व रफत पर हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि समीर की हत्या में रफीक, राहत व रफत तथा अरशद निवासी मुहल्ला मुगलूशाहर नजीबाबाद को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली के सीलमपुर निवासी जैनुल, संभल निवासी आरिफ व मुरादाबाद निवासी सलीम फरार हैं। एएसपी सिटी ने बताया कि समीर का चाचा की बेटी से प्रेम प्रसंग। इससे दोनों पक्षों में विवाद था। विवाद बढ़ने पर समीर का किरतपुर थाने से शांतिभंग में चालान हुआ था, वह जेल भी गया था। वह अब भी नहीं मान रहा था। युवती की शादी की बात करने पर रिश्ता छुड़वाने का प्रयास करता था। रफीक ने सात महीने पहले जैनुल से संपर्क किया। जैनुल झाड़-फूंक का काम करता था। इस कार्य के लिए उसने 20 लाख की सुपारी लेना तय किया। रफीक ने तीन लाख नगद व दो लाख उसके खाते में दे दिए। जैनुल ने अपने दोस्त अरशद, आरिफ व सलीम को योजना में शामिल कर लिया। 20 दिसंबर की रात को झांसा देकर समीर को नजीबाबाद बुलाया और कार में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।