Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चाचा ने 20 लाख की सुपारी देकर कराई थी भतीजे की हत्या, पिता व दो पुत्र गिरफ्तार

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:14 AM (IST)

    बेटी से प्रेम संबंध होने से नाराज था पिता ...और पढ़ें

    Hero Image

    चाचा ने 20 लाख की सुपारी देकर कराई थी भतीजे की हत्या, पिता व दो पुत्र गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बिजनौर : किरतपुर के मुहल्ला अहमद खेल निवासी समीर की हत्या उसके सगे चाचा और चचेरे भाइयों ने 20 लाख की सुपारी तय कर भाड़े पर कराई थी। चाचा अपनी बेटी के साथ प्रेम संबंध होने और मना करने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने पर समीर से नाराज था। पांच लाख की सुपारी हत्यारोपितों को पहले ही दे दी गई थी। पुलिस ने पिता-पुत्रों समेत चार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित ठेकेदार व राजमिस्त्री है। हत्या करने वाले तीन सुपारी किलर अभी फरार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किरतपुर के मुहल्ला अहमद खेल निवासी 25 वर्षीय समीर का शव 21 दिसंबर को नजीबाबाद क्षेत्र में हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर जलालाबाद के पास मिला था। युवक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। मृतक के पिता दिलशाद ने अपने भाई ठेकेदार रफीक, उसके बेटे राहत व रफत पर हत्या का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि समीर की हत्या में रफीक, राहत व रफत तथा अरशद निवासी मुहल्ला मुगलूशाहर नजीबाबाद को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली के सीलमपुर निवासी जैनुल, संभल निवासी आरिफ व मुरादाबाद निवासी सलीम फरार हैं। एएसपी सिटी ने बताया कि समीर का चाचा की बेटी से प्रेम प्रसंग। इससे दोनों पक्षों में विवाद था। विवाद बढ़ने पर समीर का किरतपुर थाने से शांतिभंग में चालान हुआ था, वह जेल भी गया था। वह अब भी नहीं मान रहा था। युवती की शादी की बात करने पर रिश्ता छुड़वाने का प्रयास करता था। रफीक ने सात महीने पहले जैनुल से संपर्क किया। जैनुल झाड़-फूंक का काम करता था। इस कार्य के लिए उसने 20 लाख की सुपारी लेना तय किया। रफीक ने तीन लाख नगद व दो लाख उसके खाते में दे दिए। जैनुल ने अपने दोस्त अरशद, आरिफ व सलीम को योजना में शामिल कर लिया। 20 दिसंबर की रात को झांसा देकर समीर को नजीबाबाद बुलाया और कार में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

    महिला की आइडी बनाकर फंसाया समीर को

    जैनुल शातिर है। वह महिला की आवाज निकाल लेता है। उसने एक महिला के नाम से इंस्टाग्राम आइडी बनाई। तीन महीने पहले मैसेज भेजकर समीर से दोस्ती की। घटना की रात समीर घर पर अकेला था। उसका पूरा परिवार बेगावाला गया था। महिला बनकर जैनुल ने उससे नजीबाबाद में मिलने का वायदा किया था। अरशद अपनी कार लेकर नजीबाबाद पहुंच गया। जैनुल, आरिफ व सलीम भी कार में बैठ गए। इसी बीच समीर वहां पहुंच गया। उन्होंने समीर को महिला से मिलाने के बहाने कार में बैठा लिया। कार में ही गला-घोंटकर उसकी हत्या कर दी।