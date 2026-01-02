आवारा कुत्तों ने बाड़े में घुसकर नौ बकरियों को मार डाला

संवाद सहयोगी, जागरण चांदपुर (बिजनौर): मुहल्ला चिम्मन में बकरियों के बाड़े में घुसे आवारा कुत्तों के झुंड ने हमलाकर नौ बकरियां को मार डाला। बकरियों की गर्दन व अन्य शरीर पर कुत्तों के काटने के निशान मिलें है। आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की।

मुहल्ला चिम्मन निवासी मोहम्मद इमरान ने घर से कुछ ही दूरी पर पशुशाला बना रखी है। उसमें अन्य पशुओं के साथ ही बकरी भी पाल रखी थी। बुधवार रात पशुशाला में आवारा कुत्तों का झुंड घुस आया और हमला कर नौ बकरियों को मार डाला। इसके अलावा बकरियों तीन छोटे बच्चों को भी मार डाला। गुरुवार सुबह इमरान जब पशुओं को चारा डालने पहुंचे तो उन्हें बकरियों की मौत का पता लगा। इमरान के अनुसार बकरियों के शरीर पर कुत्तों के काटने के निशान मिले हैं। उसने बताया कि मुहल्ले में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं। रात में पशुशाला का दरवाजा खुला रह गया था। इसी के चलते कुत्ते अंदर घुसे और उनकी बकरियों को मार डाला। पीड़ित ने बताया कि नौ बकरियों और तीन मेमनों की मौत से उसे बड़ा नुकसान हुआ है।