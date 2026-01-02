Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हाईवे पर बाइक खड़ी कर काटा केक, मचाया हुड़दंग, वीडियो प्रसारित

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:36 AM (IST)

    पुलिस ने आरोपित युवकों की शुरू की पहचान ...और पढ़ें

    हाईवे पर बाइक खड़ी कर काटा केक, मचाया हुड़दंग, वीडियो प्रसारित

    संवाद सहयोगी, जागरण. नजीबाबाद (बिजनौर) : नए साल पर हाईवे पर केक काटकर हुड़दंग मचाते युवकों के दो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। वीडियो में आरोपित युवक केक काटते और एक-दूसरे के मुंह पर लगाते दिख रहे हैं। वीडियो पूरनपुर की तरफ हरिद्वार-कोटद्वार बाईपास का बताया जा रहे हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपित युवकों की पहचान कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को कोतवाली नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम पूरनपुर गढ़ी बाईपास पर कुछ युवकों ने केक काटकर हुड़दंग किया। किसी ने इसके वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिए। इस घटना के दो वीडियो प्रसारित हुए हैं, जिनमें से एक दो मिनट 36 सेकेंड और दूसरा 32 सेकेंड का है। युवकों की संख्या 25 से 30 के बीच है। वीडियो में ट्रैक्टर-ट्राली भी पास में खड़ी दिख रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां कोटद्वार और हरिद्वार को जाने वाले बाईपास पर कुछ युवकों ने बीच सड़क पर बाइक पर रखकर केक काटा और जमकर हुड़दंग किया। युवकों ने हाईवे पर न केवल केक काटा, बल्कि एक-दूसरे के मुंह पर केक फेंकने के साथ सड़क पर बिखेरा भी। इससे सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। कोतवाल राहुल सिंह ने बताया कि वीडियो देखकर युवकों की पहचान की जा रही है। इसके बाद आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।