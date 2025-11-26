बिजनौर में घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर किशोरी से 16 हजार की ऑनलाइन ठगी
बिजनौर में एक किशोरी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई। उसे घर बैठे पैसे कमाने का लालच दिया गया था। ठगों ने किशोरी से 16 हजार रुपये ठग लिए। किशोरी को ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से फंसाया गया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
संवाद सूत्र जागरण, बिजनौर। घर बैठे पेन पैकिंग कर तीस हजार रुपए प्रति माह कमाने का लालच देकर किशोरी से ऑनलाइन 16 हजार रुपए ठग लिए गए। स्वजन ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है।
कोतवाली देहात के गांव शादीपुर निवासी आदेश शर्मा की पुत्री दिवांशी के पास एक कंपनी से फोन आया। उसे बताया कि वह पेन पैकिंग करके घर बैठे तीस हजार रुपए प्रति माह कमा सकती है। किशोरी ने फोन करने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लिया।
इसके बाद किशोरी से खाते में 650 रुपए भेजने है, इनमें में से 50 रुपए कार्ड के शुल्क के रूप में रखकर शेष 600 वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद किशोरी को बताया कि माल उसके पास भेजा जा रहा है। उसके बाद 4,550 रुपए और खाते में भेजने को कहा गया।
जिसके बाद किशोरी ने जन सेवा केंद्र से रुपए भिजवा दिए। किशोरी से इस तरह तीन बार में 16 हजार रुपए डलवा लिए गए। किशोरी से साढ़े आठ हजार रुपए की फिर से मांग की गई। जिस पर किशोरी ने अपने साथ घटित घटना स्वजन को बताई। स्वजन के फोन करने पर व्यक्ति ने उन्हे भी धमकाने का प्रयास किया। पीड़ित स्वजन में घटना की सूचना पुलिस को दी है।
