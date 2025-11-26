Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिजनौर में घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर किशोरी से 16 हजार की ऑनलाइन ठगी

    By Kamal Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:59 PM (IST)

    बिजनौर में एक किशोरी ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई। उसे घर बैठे पैसे कमाने का लालच दिया गया था। ठगों ने किशोरी से 16 हजार रुपये ठग लिए। किशोरी को ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से फंसाया गया था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र जागरण, बिजनौर। घर बैठे पेन पैकिंग कर तीस हजार रुपए प्रति माह कमाने का लालच देकर किशोरी से ऑनलाइन 16 हजार रुपए ठग लिए गए। स्वजन ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है।

    कोतवाली देहात के गांव शादीपुर निवासी आदेश शर्मा की पुत्री दिवांशी के पास एक कंपनी से फोन आया। उसे बताया कि वह पेन पैकिंग करके घर बैठे तीस हजार रुपए प्रति माह कमा सकती है। किशोरी ने फोन करने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद किशोरी से खाते में 650 रुपए भेजने है, इनमें में से 50 रुपए कार्ड के शुल्क के रूप में रखकर शेष 600 वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद किशोरी को बताया कि माल उसके पास भेजा जा रहा है। उसके बाद 4,550 रुपए और खाते में भेजने को कहा गया।

    जिसके बाद किशोरी ने जन सेवा केंद्र से रुपए भिजवा दिए। किशोरी से इस तरह तीन बार में 16 हजार रुपए डलवा लिए गए। किशोरी से साढ़े आठ हजार रुपए की फिर से मांग की गई। जिस पर किशोरी ने अपने साथ घटित घटना स्वजन को बताई। स्वजन के फोन करने पर व्यक्ति ने उन्हे भी धमकाने का प्रयास किया। पीड़ित स्वजन में घटना की सूचना पुलिस को दी है।

    यह भी पढ़ें- यूट्यूबर सौरभ जोशी ने अवंतिका संग ऋषिकेश में लिए सात फेरे, पहाड़ी परंपरा से हुई शादी