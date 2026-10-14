बिजनौर: उधार रकम वापस मांगने पर युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर; अन्य मामले में कोल्हू के गड्ढे में मिला मजदूर का शव

संवाद सूत्र, बेगावाला (बिजनौर)। उधार के रुपए वापस मांगने पर दो युवकों में कहासुनी हो गई थी। इस पर एक पक्ष ने दो साथियों के साथ मिलकर युवक के घर मे घुसकर चाकू से हमला कर दिया। शोर-होने पर आरोपित फरार हो गए। घायल को स्वजन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित के भाई ने तीन लोगों के विरुद्ध तहरीर दी है।

थाना कोतवाली शहर के गांव काजीवाला निवासी साकिब उर्फ गफुरा पुत्र शाहिद ने पास के गांव बुरहानुद्दीनपुर निवासी शमून पुत्र वाजिद को बीस हजार रुपये उधार दिए थे। उधारी के रुपये वापस मांगने पर वह आना-कानी करने लगा। कुछ दिन पूर्व दोबारा पैसे मांगने पर दोनों में कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि मंगलवार की शाम घर पर अकेला था। इस बीच शमून, गुलफ़ाम व एक अज्ञात घर मे घुस आए और गाली-गलौच करने लगे। साकिब ने विरोध किया, तो उसके सिर व पेट चाकू से हमला कर दिया।