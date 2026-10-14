48 घंटे में खुल गई PWD के 39 करोड़ के प्रोजेक्ट की पोल, दरकने लगी नई सीसी रोड
Bijnor News: बिजनौर के ग्राम अहरौला में पीडब्ल्यूडी द्वारा 39.47 करोड़ की लागत से बनाई गई सीसी रोड में निर्माण ...और पढ़ें
HighLights
बिजनौर में चांदपुर से बास्टा होते हुए मानपुर तक जाने वाले मार्ग का मामला।
ग्रामीणों ने रोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी से जांच की मांग की।
संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। ग्राम अहरौला में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सीसी रोड में दो दिन बाद ही दरार आनी शुरू हो गई है।
निर्माण के कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देने से घटिया सामग्री से निर्माण करने की पोल खुलती नजर आ रही है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग की है।
चांदपुर से बास्टा होते हुए मानपुर तक जाने वाले मार्ग का वर्षो इंतजार के बाद 39.47 करोड रुपये की लागत से निर्माण शुरू हुआ है। गावों के मध्य सीसी रोड बनाई जानी है जबकि बाहर की ओर तारकोल की सड़क बननी है।
पीडब्ल्यूडी द्वारा मानपुर की ओर से सड़क का निर्माण शुरु कराया गया है लेकिन निर्माण के साथ ही सड़क दरकने लगी है।
ग्राम अहरौला में तीन दिन पूर्व सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों द्वारा निर्माण में लगे लोगों से मानक के अनुरुप सामग्री लगाने की मांग भी की थी लेकिन उनकी मांग को अनसूना कर सड़क का निर्माण कर दिया गया।
ग्रामीण विकास गहलौत,पृथी सिंह,रणवीर सिंह,आदेश पाल सिंह,रुप सिंह आदि ने बताया कि उनके गांव में 10 अक्टूबर को सीसी रोड का निर्माण कराया गया था।
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48 घंटे बाद से ही सड़क में दरार पड़नी शुरु हो गई है। ग्रामीणों का कहना था कि बेस तैयार करने में बरती गई लापरवाही के साथ ही समय से तराई भी नही की गई जिसका परिणाम सामने आने लगा है। इस संबध में अवर अभियंता जसवीर सिंह ने बताया कि मामूली सी दरार आई है। निर्माण सामग्री मानक के अनुरुप लगाई जा रही है।