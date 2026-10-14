48 घंटे में खुल गई PWD के 39 करोड़ के प्रोजेक्ट की पोल, दरकने लगी नई सीसी रोड 

संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। ग्राम अहरौला में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सीसी रोड में दो दिन बाद ही दरार आनी शुरू हो गई है।

निर्माण के कुछ दिनों बाद ही दरार दिखाई देने से घटिया सामग्री से निर्माण करने की पोल खुलती नजर आ रही है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जांच कराने की मांग की है।

चांदपुर से बास्टा होते हुए मानपुर तक जाने वाले मार्ग का वर्षो इंतजार के बाद 39.47 करोड रुपये की लागत से निर्माण शुरू हुआ है। गावों के मध्य सीसी रोड बनाई जानी है जबकि बाहर की ओर तारकोल की सड़क बननी है।