बिजनौर में महिला से मंगलसूत्र लूटा, एक लुटेरे को मुठभेड़ में लगी गोली, थाना प्रभारी भी नपे
जागरण संवाददाता बिजनौर
बिजनौर : पति व बहन के साथ बाइक पर जा रही महिला से शनिवार दोपहर बाइक सवार दो बदमाशों ने मंगलसूत्र लूट लिया। उसी समय आगे आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में बदमाशों की बाइक गिर गई, लेकिन दोनों बदमाश फरार हो गए। पीड़ित युवक ने तहरीर दी। देर रात मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मंगलसूत्र बरामद हो गया है। जिला मुजफ्फरनगर के रामराज निवासी रविंद्र अपनी पत्नी प्रियंका व साली मोनिका के साथ दोपहर साढ़े तीन बजे बाइक से अपनी ससुराल गांव औसपुर जिला हरिद्वार जा रहा था। मंडावर-बालावाली रोड पर गांव गोपालपुर के पास पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने प्रियंका के गले से मंगलसूत्र लूट लिया और फरार होने लगे। दंपती ने शोर मचाया। इसी समय सामने से आए वाहन से बचने के प्रयास में आरोपितों की बाइक फिसलकर गिर गई। दोनों बाइक छोड़कर भाग निकले।
रात दस बजे पुलिस ने मंडावर थाना क्षेत्र के गांव इनामपुरा के पास मुठभेड़ में एक बदमाश को मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी है जबकि उसका साथी बदमाश पकड़ मे नहीं आया। गिरफ्तार बदमाश हिमांशु पुत्र सुशील निवासी फूलगढ़ थाना लक्सर जिला हरिद्वार है। वह 18 सितंबर को जेल से छूटकर आया था। एसपी अभिषेक झा ने लापरवाही सामने आने पर मंडावर थाना प्रभारी पवन शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है।
