    बिजनौर को Ganga Expressway वे से जोड़ने को किसानों ने भी उठाई आवाज, मुख्यमंत्री को भेजे पोस्टकार्ड

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    Bijnor News बिजनौर जिले को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने की मांग की जा रही है। इससे हर वर्ग जुड़ रहा है। भाकियू अराजनैतिक की हल्दौर में हुई बैठक में भी यह मांग उठी। मुख्यमंत्री को एक हजार पोस्टकार्ड भेजकर जिले को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने की मांग की गई।

    गंगा एक्सप्रेस वे को बिजनौर से जोड़ने की मांग (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, हल्दौर (बिजनौर)। बिजनौर जिले को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने की मांग हर वर्ग कर रहा बुधवार को हल्दौर ब्लाक कार्यालय परिसर में भाकियू अराजनैतिक की मासिक बैठक हुई। इसमें गंगा एक्सप्रेस से जिले को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित एक हजार पोस्टकार्ड प्रेषित किए गए। 

    बैठक में वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह व ब्लाक अध्यक्ष नौबहार सिंह ने कहा कि बिलाई चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना भुगतान नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। बिजनौर तहसील अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बिजनौर में जनता की मांग गंगा एक्सप्रेस वे से बिजनौर को जोड़ने की है। संगठन द्वारा जनता की इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है।

    बैठक में वक्ताओं ने गंगा एक्सप्रेस वे को बिजनौर से जोड़ने, पेराई सत्र शुरु होने से पहले गन्ना मूल्य 500 प्रति कुंतल घोषित करने, गुलदार व संरक्षित पशुओं से निजात दिलाने, स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की। बिजनौर से गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम लगभग एक हजार पोस्टकार्ड प्रेषित किए। इस अवसर पर शुभम चौधरी, अशोक कुमार, संजीव कुमार, मोहित कुमार, नतेंद्र प्रधान, महाशय घनश्याम सिंह, टीकम सिंह आदि मौजूद रहे।

    नूरपुर में भी हुई गंगा एक्सप्रेस वे को बिजनौर से जोड़ने की मांग 

    संवाद सूत्र, जागरण, नूरपुर (बिजनौर)। भाकियू अराजनैतिक की मासिक पंचायत में गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने तथा गंगा एक्सप्रेस वे से जनपद को जोड़ने की मांग की गई। बुधवार को गन्ना समिति प्रांगण में आयोजित पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए ब्लाक अध्यक्ष उत्तम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कुछ समय पूर्व बिजनौर जनपद को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने की घोषणा की गई थी लेकिन अब एक्सप्रेस वे को बिजनौर के स्थान पर मुजफ्फरनगर से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गंगा एक्सप्रेस वे को जनपद से जोड़े जाने की मांग की।

    पंचायत में गन्ने का लागत लगातार बढने से गन्ने का मूल्य पांच सौ रुपए किए जाने की मांग की। पंचायत में रबी की फसल की बुआई के लिए उन्नत बीज की आपूर्ति बीज भंडार से कराने की मांग की गई। पंचायत में विक्रम सिंह, सुरेश सिंह, जयपाल सिंह, प्रीतम सिंह, योगेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, असगर अली एवं ऋषिराम सिंह आदि ने हिस्सा लिया।