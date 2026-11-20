संवाद सूत्र, नांगलसोती (बिजनौर)। अमरोहा-बिजनौर-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों ने विरोध जताया है। किसान बाजार भाव से कम से कम 30 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिलाए जाने की मांग कर रहे है।

नजीबाबाद तहसील के गोपाल, शहयारपुर बांगर, केशोपुर, तिसोतरा, चंदोक और मोहम्मदअलीपुर द्वारका गांव के प्रभावित किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांग उठाई है। ग्रामीण पीतम सिंह, उधम सिंह, सुरेंद्र सिंह, जगमाल सिंह, ब्रजवीर सिंह, अमित कुमार, सुधीर सिंह, महिपाल सिंह, पवन सिंह और महिपाल नागर आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वही उक्त बाबत किसान बिजनौर डीएम से भी मिल चुके हैं। किसानों का कहना है कि भूमि का मुआवजा सरकारी सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य इससे काफी अधिक है।