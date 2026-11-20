जागरण संवाददाता, बिजनौर। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक की जा सकती है। डीएम जोगिंदर सिंह की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत संचालित स्वगणना की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विशेष क्यूआर कोड तैयार कराया है।

इसके माध्यम से आमजन अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे स्वगणना से संबंधित निर्धारित पोर्टल पर पहुंच सकते हैं और स्वयं व अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण आसानी से दर्ज कर सकते हैं। इसका बिजनौर के अलावा अन्य जिलों के लोग भी उपयोग कर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं।

डीएम जोगिंदर सिंह ने बताया कि जनगणना के इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं एवं अपने परिवार की स्वगणना अवश्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य स्वगणना की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम एवं सुलभ बनाना है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक बिना किसी परेशानी के अपना विवरण स्वयं दर्ज कर सकें।