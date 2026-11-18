जागरण संवाददाता, बिजनौर। नवागत डीएम जोगिंदर सिंह ने जनपद चार तहसीलों के एसडीएम सहित छह अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। अब नजीबाबाद एसडीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह चांदपुर तहसील तहसील के एसडीएम होंगे। ऐसे ही चांदपुर तहसील के एसडीएम प्रशांत वर्मा नजीबाबाद तहसील के एसडीएम होंगे।

प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए डीएम जोगिंदर सिंह ने छह अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। आदेशानुसार डिप्टी कलेक्टर बिजनौर प्रिन्स कुमार को एसडीएम धामपुर का एसडीएम बनाया गया है। जबकि विवेक कुमार सिंह को एसडीएम नगीना से डिप्टी कलेक्टर बिजनौर के पद की जिम्मेदारी दी गई है।

ऐसे ही प्रशांत वर्मा को एसडीएम चांदपुर से एसडीएम नजीबाबाद बनाया गया और शैलेन्द्र कुमार सिंह को एसडीएम नजीबाबाद के पद से एसडीएम चांदपुर भेजा गया है। एसडीएम (न्यायिक) धामपुर जितेन्द्र सिंह वीरवाल को एसडीएम नगीना और नितिन कुमार को एसडीएम धामपुर से डिप्टी कलेक्टर बिजनौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।