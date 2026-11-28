संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बैनामा करने वाले किसानों की संख्या बढने लगी है। शनिवार को दो सगे भाईयों सहित पांच किसानों ने अपनी जमीन के बैनामे किये। चांदपुर तहसील क्षेत्र में अब तक 11 बैनामे हो चुके है।

हरिद्वार से बिजनौर अमरोहा होते हुए बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे तहसील क्षेत्र के 34 गावों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के बैनामों का कार्य शुरु हो गया है। शनिवार को उप निबंधक कार्यालय में पहुंचे ग्राम पहाडपुर कला उर्फ मलेशिया निवासी सत्यवीर सिंह पुत्र जसराम सिंह द्वारा 0.0373 हेक्टेएयर, सोकेन्द्र सिंह द्वारा 0.0207 हेक्टेएयर ओंकार सिंह द्वारा 0.0933 हेक्टेएयर भूमि का बैनामा यूपीडा के पक्ष में आपसी समझौते के आधार पर पंजीकृत कराया।