Bijnor News: जहानाबाद में तालाब में दिखा मगरमच्छों का झुंड, लोगों में दहशत

संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। नजीबाबाद शहर से सटे ग्राम जहानाबाद में तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सूचना के बावजूद वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर नहीं पकड़ा गया। ऐसा लगता है मानो कि वन विभाग को गांव में किसी बड़ी घटना का इंतजार है।

क्षेत्र के ग्राम जहानाबाद में स्थित तालाब में मगरमच्छ दिखने के बाद से ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस तालाब में एक या दो नहीं बल्कि चार मगरमच्छ हैं। ऐसे में ग्रामीण खासकर बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि इसकी सूचना वन विभाग को देने के बावजूद मगरमच्छों का रेस्क्यू नहीं किया गया है। ग्राम प्रधान ओमप्रकाश सिंह ने भारतीय किसान यूनियन भानू के युवा जिलाध्यक्ष अचल शर्मा को सूचना दी, जिस पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को गांव में मगरमच्छ दिखने के संबंध में अवगत कराया।