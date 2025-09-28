पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तेज धमाके से उड़ा टिन शेड...दो किलोमीटर दूर तक सुना गया जोरदार धमाका

Bijnor News बिजनौर के नहटौर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज दो किलोमीटर तक सुनाई दी। इस हादसे में तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपावली के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे तभी बारूद में आग लगने से यह हादसा हुआ। प्रशासन घटना की जांच कर रहा है।

संवाद सूत्र, जागरण, नहटौर (बिजनौर)। थाना क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द में रविवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। जिससे बारूद में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि लगभग दो किलोमीटर दूर तक सुना गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्र हो गए, धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के ऊपर बना टिन शेड और बाउंड्री के लिए लगाई गई लोहे की टिन भी उड़ गई और क्षतिग्रस्त होकर काफी दूर जा गिरी। घटना में तीन मजदूर गंभीर झुलस गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य के भी झुलसने की आशंका है, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिस के आने से पहले ही अधिकांश मजदूर वहां से चले गए थे। क्षेत्र के गांव सीकरी खुर्द में नहटौर के गांव पाडला निवासी भूदेव सिंह पुत्र छदमबी सिंह की पटाखा फैक्ट्री है। दीपावली को लेकर इस समय बड़े स्तर पर पटाखा बनाने का कार्य चल रहा है। रविवार सुबह भी फैक्ट्री में लगभग 40 मजदूर काम कर रहे थे कि इसी दौरान सुबह 7:30 बजे अचानक बारूद में आग लग गई और तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि गोदाम के टीन शेड उड़ गए और दो किलोमीटर तक धमाका सुना गया।

घटना में तीन मजदूर आशीष पुत्र पूरन सिंह, अरुण पुत्र बिजेंद्र और रतिराम पुत्र रूपचंद निवासीगण गांव किशनपुर भोगन, थाना नहटौए गम्भीर झुलस गए। सूचना पर एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव, सीओ धामपुर अभय पांडेय, एसडीएम स्मृति मिश्रा आदि भी पहुंचे।