    CM Yogi का आपत्तिजनक फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, आरोपी फुरकान गिरफ्तार

    By Birendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:57 PM (IST)

    बिजनौर में एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एडिटेड फोटो स्टोरी लगाई जिससे विवाद हो गया। एक संगठन ने पुलिस को एक्स पर शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी फुरकान को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया एडिट फोटो, आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। इंस्टाग्राम पर मुख्य योगी आदित्यनाथ का फोटो एडिट कर स्टोरी लगा दी गई है। इसका स्क्रीनशाट प्रसारित होने के बाद एक संगठन ने पुलिस की साइट एक्स पर ट्वीट किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव पैदा निवासी फुरकान ने अपनी इंस्टाग्राम आइडी पर एक स्टोरी लगाई। स्टोरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक एडिट फोटो लगा दिया।

    इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाया गया आपत्तिजनक फोटो प्रसारित हुआ। विजय सेना की आइडी के नाम से पुलिस एक्स पर ट्वीट कर आराेपित की शिकायत की गई। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। इंस्टाग्राम आइडी के आधार पर आरोपित को चिन्हित किया गया।

    पुलिस ने आरोपित फुरकान को दबोच लिया। पैदा चौकी इंचार्ज की तहरीर पर फुरकान के खिलाफ माहौल खराब करने व आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।