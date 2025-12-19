यूपी में ससुराल वालों की हैवानियत, देहज में नहीं मिली कार और 10 लाख तो ले ली विवाहिता की जान

संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव सेढा में गुरुवार को ससुराल वालों ने दहेज के लिए 22 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने हंगामा किया और ससुराल वालों पर दहेज में कार और दस लाख रुपए मांगने का आराेप लगाते हुए हत्या करने की बात कही।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित पति व सास को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिजनौर के थाना चांदपुर के गांव हीमपुर बुजुर्ग निवासी 22 वर्षीय मेहविश पुत्री इदरीस का निकाह इसी वर्ष 16 अप्रैल को सेढा निवासी कलीम पुत्र सलीम से हुआ था। गुरुवार सुबह लगभग साढ़े नौ बजे मेहविश अपने घर में मृत अवस्था में मिली।

सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जबकि ससुराल वालों का कहना था कि मेहविश ने फांसी लगाकर जान दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मायके वालों को समझा बुझाकर शांत किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शव काे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतका के चाचा नौशाद ने आरोप लगाया कि पति व ससुराल वाले उनकी भतीजी को परेशान करते थे। वह दहेज में वैगनआर कार और 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पिछले सप्ताह में कुछ विवाद हुआ था, लेकिन मायकेवालों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था।