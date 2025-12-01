Language
    बिजनौर में शादी समारोह से लौट रहे व्यक्ति पर मधुमक्खियों के झुंड ने किया हमला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

    By Ajeet Chaudhary Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    बिजनौर में एक विवाह समारोह से लौट रहे एक व्यक्ति पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दुखद घटना बिजनौर जिले के एक गांव में हुई। मधुमक्खियों के हमले से बुरी तरह घायल होने के कारण व्यक्ति ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

    दयाराम शर्मा का फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण बिजनौर। एक शादी समारोह से लौट रहे व्यक्ति पर मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। खेतों पर जा रहे ग्रामीणों ने उसके शव को देखा। व्यक्ति की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। उन्होंने बिना पुलिस कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

    गांव अलादीनपुर भोगी निवासी 58 वर्षीय दयाराम शर्मा गांव में धार्मिक अनुष्ठान, विवाह आदि संपन्न कराते थे। रविवार को वे गांव में एक शादी समारोह में सम्मिलित हुए थे। विवाह समारोह गांव से कुछ बाहर की ओर था। वे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ गए थे।

    गांव के बाहर मिला शव

    दोपहर लगभग तीन बजे उनका शव गांव और आयोजन स्थल के बीच सड़क किनारे पड़ा मिला। शव बुरी तरह सूजा हुआ था और उस पर मधुमक्खियों द्वारा डसने के निशान थे। दयाराम शर्मा की मौत का पता चलने पर स्वजन में कोहराम मच गया। वे रोते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे।

    वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आजकल के समय में मधुमक्खियों के छत्ते में बहुत शहद होता है। कुछ लोग शहद के लिए छत्ते के नीचे धुआं कर देते हैं। इससे मधुमक्खी को छत्ता छोड़ना पड़ता है और वे बहुत गुस्से में रहती हैं।

    वे सड़क पर आते जाते या खेत में काम करते लोगों पर भी हमला कर देती हैं। ऐसी स्थिति में उनके हमले से बचना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर वे ऐसी स्थिति में वे नीचे लेट जाते हैं या धुआं करते हैं। वहीं धामपुर कोतवाल मृदुल कुमार ने घटना से अनभिज्ञता जताई है।


    मधुमक्खी के डंक मारने पर जहर उतारने के लिए एविल और डेक्सोना इंजेक्शन तुरंत लगवाने चाहिए। यदि सूजन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मरीज को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराएं। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए तुरंत किसी बंद स्थान पर छिप जाए और अपने सिर और चेहरे को किसी कपड़े से ढक लें और धीरे-धीरे दूर हटें।

                                                                                          डॉ. नीरज चौधरी, फिजीशियन