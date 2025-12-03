शादी के बाद ससुराल आई दुल्हन सुहागरात पर हुई फरार, नींद से जागा पति तो उड़ गए होश

संवाद सूत्र, जागरण बिजनौर। नहटौर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार रात शादी के बाद अपनी ससुराल आई दुल्हन सुहागरात पर लापता हो गई। रविवार रात शादी के बाद सोमवार सुबह ही विदा होकर वह अपनी ससुराल पहुंची थी। दुल्हन के न मिलने पर पति ने पुलिस काे सूचना दी।

देर रात पुलिस ने दुल्हन को गांव के बाहर रास्ते से बरामद कर लिया। थाने पहुंचे दोनों पक्षों में पहले विवाद हुआ। बाद में समझौता हुआ और पति ने दुल्हन को साथ रखने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दुल्हन को मायके वालों को सौंप दिया है।

क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की शादी 30 नवंबर को थाना स्योहारा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से हुई थी। एक दिसंबर दिन सोमवार को दुल्हन विदा होकर ससुराल आई। पूरे दिन सुसराल में रही। लेकिन सोमवार देर रात वह सुहागरात पर ससुराल से संदिग्ध हालात में लापता हो गई।

नींद खुली तो पति के उड़ गए होश रात में किसी समय पति की नींद खुली तो उसने कमरे में दुल्हन के न होने पर स्वजन काे सूचित किया। काफी तलाश के बाद पति ने पुलिस और दुल्हन के मायके वालों को सूचना दी। गांव पहुंची पुलिस ने भी स्वजन के साथ मिलकर दुल्हन की तलाश शुरू की तो देर रात लगभग डेढ़ बजे दुल्हन गांव के बाहर रास्ते में मिली गई।

दुल्हन के मिलने पर ससुराल व मायके पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। जिससे दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। पुलिस ने किसी प्रकार दोनों पक्षों को समझाकर शांति किया। युवक ने दुल्हन का गलत व्यवहार बताकर उसके साथ रहने से इनकार कर दिया।