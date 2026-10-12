बिजनौर: सरकारी अस्पताल के आवास में EMO का शव मिलने से सनसनी, बागपत निवासी डॉक्टर के सिर से बह रहा था खून

संवाद सहयोगी, धामपुर (बिजनौर)। सरकारी अस्पताल में स्थित आवास में डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

धामपुर में हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर नगीना रोड पर 100 बेड का सरकारी अस्पताल स्थित है। इसमें बने आवास में सोमवार दोपहर वहां कार्यरत 53 वर्षीय डॉक्टर नवनीत कुमार यादव का शव कमरे में मिला। वह जमीन पर पड़े थे और सिर से खून बह रहा था।

डॉक्टर नवनीत कुमार यादव मूल रूप से अमीनगर सराय जिला बागपत के निवासी थे। वर्ष 2023 से अस्पताल में ईएमओ (इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर) के पद पर कार्यरत थे। वह आवास पर अकेले ही रहते थे। अस्पताल के डॉ. अमित कुमार के अनुसार डॉ. नवनीत शनिवार को अपने आवास पर ही थे।