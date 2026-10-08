ट्रैक्टर से कुचलकर 3 लोगों के कत्ल के बाद दहला बिजनौर, बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम 

संवाद सूत्र, जलीलपुर (बिजनौर)। गांव जमालुद्दीनपुर में ट्रैक्टर चालक द्वारा तीन ग्रामीणों को कुचलकर मौत के घाट उतारने के मामले में गुरुवार को उनके स्वजन सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में दतियाना-चांदपुर मार्ग पर पहुंचीं महिलाओं व पुरुषों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया।

उधर, तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस भी गांव में तैनात कर दी गई। जाम की सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतकों के स्वजन ने आरोपितों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की।

यह है मामला गांव जमालुद्दीनपुर निवासी छोटू पुत्र हरि सिंह गांव दतियाना में शराब की दुकान के निकट पकौड़े का ठेला लगाता है। बुधवार रात करीब नौ बजे किसी बात को लेकर दतियाना के एक ग्रामीण से छोटू का झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इस पर दतियाना के ग्रामीण ने फोन कर स्वजन को बुला लिया।

बताया जा रहा है कि स्वजन के साथ ट्रैक्टर लेकर पहुंचे व्यक्ति ने वहां खड़े तीन लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया। वहां मौजूद जमालुद्दीनपुर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र प्रकाश, उदय पुत्र कलवा और बाबू पुत्र खुशीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक भी घायल हुआ लेकिन वह ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया।

घायलों को इलाज के लिए सीएचसी स्याऊ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उदय और बाबू को मृत घोषित कर दिया। स्वजन महेंद्र को गंभीर हालत में मुरादाबाद लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। रात में सीएचसी पर हंगामा हुआ।