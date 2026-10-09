UP में टीचर ने 10 साल के बेटे को दिया मोबाइल, राजस्थान में साइबर अपराधियों ने खाते से निकाल लिए नाै लाख रुपये

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बेटे का मोबाइल फोन में गेम खेलना अध्यापक को भारी पड़ गया। गेम खेलते समय बालक ने गेमिंग एप को ओपन कर दिया। इस दौरान ओटीपी मोबाइल फोन पर आ गया। साइबर ठग ने बालक से ओटीपी नंबर जान लिया।

इस दौरान अध्यापक के खाते से नौ लाख रुपये साफ कर दिया। अध्यापक के तहरीर पर एक मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नजीबाबाद रोड स्थित काॅलोनी निवासी युवक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। शिक्षक ने साइबर थाने में एक मोबाइल नंबर के आधार पर साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। शिक्षक का कहना है कि 11 सितंबर को उसका दस साल का बेटा गेमिंग एप पर गेम खेल रहा था। इस दौरान एक और गेमिंग एप को ओपन कर दिया। उसका लिंक ओपन करते हुए एक ओटीपी मोबाइल फोन पर आया गया।