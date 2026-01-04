बिजनौर में गन्ना डालकर लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद थी सगाई

जागरण संवाददाता, बिजनौर। थाना क्षेत्र के गांव हल्दुआ माफी में रविवार सुबह 28 वर्षीय युवक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव से पहले आम के बाग में मिला, युवक गांव के पास स्थित गन्ना क्रय केंद्र में गन्ना डालकर लौट रहा था। उसका ट्रैक्टर सड़क किनारे खड़ा मिला, जबकि शव सड़क से लगभग 20-25 मीटर दूर आम के बाग में मिला।

शव के पास ही मोबाइल भी पड़ा मिला। आशंका है कि हत्यारा मृतक का परिचित होगा, जिसने पहले ट्रैक्टर की लाइट तोड़ी और उसके बाद उसके सीने पर गोली मार दी, जिससे राहु ट्रेक्टर से उतर कर आम के बाग़ में भागा तभी हत्यारे ने दूसरी गोली उसके पीठ में मार दी जिससे वह मुंह के बल बाग में गिर गया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छह जनवरी को युवक का रिश्ता करने के लिए लड़की वाले आने वाले थे। गांव हल्दुआ माफी निवासी 28 वर्षीय राहुल सिंह पुत्र सतपाल सिंह रविवार सुबह लगभग नो बजे गांव के पास ही स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना डालने गया था। सुबह लगभग 10:30 बजे घर लौटते समय राहुल को गांव से पहले आम के बाग में किसी ने सीने व पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी।

पिता सतपाल सिंह ने बताया कि राहुल सुबह उनसे पशुओं का चारा डालने व नहलाने का काम करने के लिए कह कर गया था, उसने कहा था कि जल्दी ही गन्ना डालकर लौट आएगा उसके बाद मिलकर अन्य कार्य करेंगे। लेकिन सुबह लगभग 10:30 बजे गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि राहुल आम के बाग में पड़ा हुआ है। स्वजन व अन्य ग्रामीण में मौके पर जाकर देखा तो वह मृत पड़ा था, उसके सीने व् पीठ में गोली मारी गई थी।

सूचना पर एसपी अभिषेक झा, एएसपी पूर्वी एके श्रीवास्तव, सीओ धामपुर अभय कुमार पांडे और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि युवक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरु कर दी है। वहीं शक के आधार पर कुछ लोगाें से पूछताछ की जा रही है तथा काल डिटेल भी निकाली जा रही है।

शव के पास पड़ा मिला मोबाइल, छह जनवरी को होना था रिश्ता मृतक के पिता सतपाल सिंह के मुताबिक आगामी छह जनवरी को मुरादाबाद से राहुल का रिश्ता करने के लिए लड़की वाले आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही यह घटना हो गई। पुलिस के मुताबिक शव के पास ही युवक का मोबाइल पड़ा मिला है, जबकि ट्रैक्टर रोड पर ही बंद खड़ा मिला।

ट्रैक्टर से लगभग 20-25 मीटर दूर आम के बाग में शव मिला है, आशंका जताई जा रही है कि हत्यारा राहुल का परिचित होगा उसने रोड किनारे ट्रैक्टर खड़ा करवा कर पहले ट्रैक्टर की लाइट तोड़ी और उसके बाद उसके सीने पर गोली मार दी जिससे राहुल ट्रेक्टर से उतर कर आम के बाग में भागा तभी हत्यारे ने दूसरी गोली उसके पीठ में मार दी जिससे वह मुंह के बल बाग में गिर गया।