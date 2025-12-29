पैसों का लालच देकर मतांतरण कराने का आरोप, थाने पहुंचे ग्रामीणों ने किया हंगामा
बिजनौर के घनुवाला गांव में ग्रामीणों ने तीन ईसाई परिवारों पर पैसों का लालच देकर मतांतरण कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बिजनौर। घनुवाला गांव के ग्रामीणों ने रविवार को शहर कोतवाली पहुंचकर तीन ईसाई परिवार पर ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर मतांतरण कराने की कोशिश का आरोप लगाया लगाया है।
उनका कहना है कि विरोध करने पर केस में फंसाने की धमकी देते हैं। दो दिन से गांव में विवाद चल रहा है। क्रिसमस पर भी गांव में ईसाई धर्म के कार्यक्रम करने को लेकर विवाद हुआ था।पुलिस ने मामला शांत कराया था।
शहर कोतवाली के गांव घनुवाला में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को विवाद हो गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कुछ परिवार क्रिसमस मना रहे थे। इसी बीच अन्य लोग वहां आ गए थे। आरोप था कि लालच देकर उनका मतांतरण कराया जाने की योजना थी। इस बात को लेकर हंगामा हुआ था।
उधर, ईसाई परिवार ने आरोप लगाया था कि वे अपना त्योहार मना रहे थे। लेकिन गांव के लोगों ने कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई और खाना भी फेंक दिया। सूचना पर सीओ सिटी संग्राम सिंह व कोतवाल धमेंद्र सोलंकी मौके पर गए थे। मामला शांत कराया था।
मतांतरण करा चुके ईसाई परिवार ने गांव के कुछ लोगों पर पथराव और फसल उजाड़ने का आरोप लगाया। रविवार को दूसरा पक्ष शहर कोतवाली पहुंचा।
ग्रामीण मुकेश, नरेश विकास, तुषार, कल्याण सिंह, विपिन कुमार, अर्जुन केहर सिंह, सुरेंद्र सिंह, समेत बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्राली शहर कोतवाली पहुंचे और आरोप लगाया कि गांव में मतांतरण का खेल चल रहा है।
उन्होंने पुलिस में शिकायत कर गांव के तीन लोगों पर हिंदू समाज के लोगों का मतांतरण कराने का आरोप लगाया। विरोध करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।
घटना को लेकर गांव का माहौल गर्माया हुआ है। सीओ सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
