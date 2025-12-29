पैसों का लालच देकर मतांतरण कराने का आरोप, थाने पहुंचे ग्रामीणों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। घनुवाला गांव के ग्रामीणों ने रविवार को शहर कोतवाली पहुंचकर तीन ईसाई परिवार पर ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर मतांतरण कराने की कोशिश का आरोप लगाया लगाया है। उनका कहना है कि विरोध करने पर केस में फंसाने की धमकी देते हैं। दो दिन से गांव में विवाद चल रहा है। क्रिसमस पर भी गांव में ईसाई धर्म के कार्यक्रम करने को लेकर विवाद हुआ था।पुलिस ने मामला शांत कराया था।

शहर कोतवाली के गांव घनुवाला में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को विवाद हो गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि कुछ परिवार क्रिसमस मना रहे थे। इसी बीच अन्य लोग वहां आ गए थे। आरोप था कि लालच देकर उनका मतांतरण कराया जाने की योजना थी। इस बात को लेकर हंगामा हुआ था।

उधर, ईसाई परिवार ने आरोप लगाया था कि वे अपना त्योहार मना रहे थे। लेकिन गांव के लोगों ने कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई और खाना भी फेंक दिया। सूचना पर सीओ सिटी संग्राम सिंह व कोतवाल धमेंद्र सोलंकी मौके पर गए थे। मामला शांत कराया था।