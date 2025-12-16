बिजनौर में बाघों की गिनती के लिए शुरू किया गया ट्रांजिट सर्वे, 4 साल पहले दिखे थे 32 बाघ

जागरण संवाददाता, बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में वन विभाग और वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फाउंडेशन की टीम ने बाघों की गणना के लिए ट्रांजिट सर्वे शुरू किया।

सर्वे में बाघों की उपस्थिति देखी जाएगी। इसके बाद यहां पर ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रैप कैमरों में आने वाले फोटो के आधार पर बाघों की गणना की जाएगी।

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों का वर्चस्व है। वैसे तो यहां हाथी, गुलदार, हिरनों के झुंड भी हैं लेकिन बाघों को देखकर जो रोमांच आता है वह किसी अन्य वन्यजीव को देखकर नहीं।

बाघों को संरक्षण देने के लिए अमानगढ़ में भी विशेष प्रयास किए जाते हैं। हर चार वर्ष बार राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की गणना के लिए अभियान चलाया जाता है। बाघों की गणना ट्रैप कैमरे लगाकर होती है लेकिन इससे पहले ट्रांजिट सर्वे किया जाता है।