    Bijnor: सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, महज 8 दिन में ही उजड़ गया आंचल का सुहाग

    By Birendra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:01 AM (IST)

    बिजनौर में बाइक भैंसा बुग्गी में पीछे से टकरा गई। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। युवकी की शादी को केवल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददताा, बिजनौर। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदपुर तिराहे के पास कोहिनूर बैंक्वेट हाल के पास बाइक भैंसा बुग्गी में पीछे से टकरा गई। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

    घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों का आठ दिन पहले ही प्रेम विवाह किया था।

    बिजनौर शहर के मुहल्ला रेती कस्साबान निवासी 23 वर्षीय गौरव पुत्र राकेश पत्नी आंचल के साथ बाइक से मंगलवार सुबह चांदपुर की तरफ से आ रहा था। जैसे ही चांदपुर तिराहे पर कोहिनूर बैंक्वेट हाल के सामने पहुंचा।

    बाइक आगे जा रही भैंसा बुग्गी में टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां गौरव की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी को उपचार चल रहा है। मौत की खबर से स्वजन में कोहराम मच गया है।

    आठ दिन बाद ही उजड़ गया आंचल का सुहाग

    गौरव ने एक सप्ताह पहले आंचल के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों पति-पत्नी बाइक से किसी रिश्तेदारी में गए थे। अनहोनी को कुछ ही मंजूर था। आंचल के हाथों की अभी तक मेहंदी भी नहीं सूखी थी। उसे पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा की कि आंचल का संसार उजड़ गया।

