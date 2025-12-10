SIR in UP: बस कल का दिन शेष...अगर जमा नहीं किए गणना प्रपत्र तो कट जाएगा मतदाता सूची से नाम

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विधानसभा मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज ही गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा करने का अंतिम मौका है। अभी तक 26 हजार मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा नहीं किया है।

बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र का डाटा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। मतदाता सूची का 16 दिसंबर को आलेख्य प्रकाशित होगा। जिले में 2663718 मतदाता हैं। जिनका सत्यापन 2876 बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। जिले में 2308 बीएलओ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा कर चुके हैं। जिले में 1.24 प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा नहीं किया है।

बीएलओ 26 हजार मतदाताओं को तलाशने में जुटे हैं। जिससे उनका गणना प्रपत्र लेकर उसको ऑनलाइन कर सकें। बीएलओ के पास गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। इसलिए यदि आपने अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा नहीं किया तो है उसे आज ही भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें।

जिससे बीएलओ आपके गणना प्रपत्र को समय से ही ऑनलाइन फीड कर सकें। 11 दिसंबर तक सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र काे निर्वाचन आयोग के पोर्टल ऑनलाइन भी करना है। इसके बाद विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य संपन्न हो जाएगा।

जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डाटा ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, उन मतदाताओं को नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा यदि एसआईआर की तिथि नहीं बढ़ती है तो 16 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद मतदाताओं से दावे-आपत्ति लेकर उनका निस्तारण किया जाएगा।