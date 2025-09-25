Language
    आखिर ऐसे क्या हो गया कि पत्नी ने बीच सड़क पर पति की कर दी जमकर धुनाई

    By Navneet Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:31 PM (IST)

    Bijnor News बिजनौर में एक महिला ने अपने पति को सड़क पर जमकर पीटा। जिससे अफरातफरी मच गई। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति छह महीने पहले उसे छोड़कर चला गया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप किया।

    बीच सड़क हुआ विवाद, महिला ने पति को जमकर पीटा। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। बीच सड़क महिला ने एक व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और मारपीट का वीडियो भी बना लिया। बाद में पता चला कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा है और गुरुवार को दोनों आमने-सामने आ गए थे। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई। हालांकि थाने पहुंचने से पहले ही दोनों ने कार्रवाई से इन्कार कर दिया।

    सीएमओ कार्यालय के पास स्थित राजकीय इंटर कालेज के सामने गुरुवार सुबह एक महिला ने अपने पति को सड़क पर रोककर जमकर पिटाई की। इस दौरान महिला की गोद में डेढ़ साल की बच्ची भी थी। लोगों के पूछने पर महिला ने बताया कि वह नूरपुर थाना क्षेत्र की निवासी है।

    महिला का आरोप है कि कई साल पहले उसका निकाह बिजनौर निवासी युवक से हुआ था और उनके तीन बच्चे हैं। छह माह पहले आरोपित पति बच्चों को छोड़कर घर से फरार हो गया था। तब से महिला मायके में रहकर बच्चों की परवरिश कर रही है।

    महिला ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब चार बजे वह अपनी मौसी के घर पर थी। तभी पति वहां जबरदस्ती पहुंचा और धमकाने लगा। साथ ही जबरन उसे अपने साथ ले आया। रास्ते में आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इससे नाराज होकर उसने पति की पिटाई की। महिला ने बताया कि आरोपित के खिलाफ महिला थाने में भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस बीच किसी ने डायल 112 पर काल कर पुलिस को बुलाया।

    पुलिस दोनों अपने साथ ले गई। हालांकि थाने जाने से पहले ही दोनों समझौते पर राजी हो गए और कार्रवाई से इन्कार कर दिया। पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। महिला थाना प्रभारी स्वाति शर्मा ने भी प्रकरण की जानकारी होने से इन्कार कर दिया है।