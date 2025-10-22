मेरठ में पुलिस के सामने व्यापारी की नाक रगड़वाने के मामले के बाद बिजनौर में चौकी इंचार्ज ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा

जागरण संवाददाता, बिजनौर। पुलिस के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं। चार दिन पहले ही मेरठ में भाजपा नेता ने गुंडई कर व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाई तो वहां मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन यहां कोतवाली क्षेत्र के गांव गंज में मंगलवार रात दो पक्ष में मारपीट की सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने एक महिला को बाल पकड़कर खींच लिया और कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए।

