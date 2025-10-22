मेरठ में पुलिस के सामने व्यापारी की नाक रगड़वाने के मामले के बाद बिजनौर में चौकी इंचार्ज ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा
Bijnor News : बिजनौर के गंज में आरोप है कि दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंचे चौकी इचार्ज ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि महिलाएं कार्रवाई का विरोध कर रही थीं।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। पुलिस के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं। चार दिन पहले ही मेरठ में भाजपा नेता ने गुंडई कर व्यापारी से सड़क पर नाक रगड़वाई तो वहां मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही, लेकिन यहां कोतवाली क्षेत्र के गांव गंज में मंगलवार रात दो पक्ष में मारपीट की सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी ने एक महिला को बाल पकड़कर खींच लिया और कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए।
अब इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का तर्क है कि महिलाएं कार्रवाई का विरोध कर रहीं थीं। एसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ को सौंपी है।
गांव गंज निवासी मनोज कुमार ने बताया कि उसके पिता ओमप्रकाश मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे घर के बाहर टहल रहे थे। इस दौरान मुहल्ले के ही प्रमोद, पिंटू, बिजेंद्र, जोगेश, शिवम सहित 15 लोगों ने उसके पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी।
उस समय मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। रात में फिर दोनों पक्षों में तनानती हो गई। वहां पहुंची पुलिस आरोपित पक्ष के शिवम को पकड़ने लगी।
शिवम के परिवार वालों ने इसका विरोध किया। स्वजन का आरोप है कि इस पर पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी शुरू कर दी।
इसी बीच गंज चौकी इंचार्ज संजय त्यागी ने एक महिला को बाल पकड़कर खींच लिया। उसको घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गए। इस पर लोगों ने विरोध किया तो पुलिस चेतावनी देते हुए लौट गई। महिला को बाल पकड़कर खींचने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
यह भी पढ़ें- भाजपा नेता ने कार सवार से UP पुलिस के सामने सड़क पर नाक रगड़वाई, मारपीट, माफी मांगने पर छोड़ा
बुधवार को महिला के स्वजन व ग्रामीणों ने एसपी से मामले की शिकायत की। इंस्पेक्टर धमेंद्र सोलंकी ने बताया कि पीड़ित मनोज की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपित जोगेश, प्रमोद और पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसपी सिटी डा. कृष्णा गोपाल सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। महिलाओं ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी महिला को खींचकर ले जाने का प्रयास करते हुए दिख रहा है।
एसपी बिजनौर अभिषेक झा का कहना है कि मामले की जांच सीओ सिटी गौतम राय को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।