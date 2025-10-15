नाग के जोड़े को घर के एक कमरे से दूसरे में जाते देख दहशत में आया परिवार, पूरी रात जागता रहा और फिर...

जागरण संवाददाता, बिजनौर। एक गांव में कच्चे कमरे में बने बिलों से नाग का जोड़ा पकड़ा गया है। नाग का जोड़ा काफी समय से घर में ही रह रहा था। मंगलवार रात को जोड़ा दूसरे कमरे में जा घुसा। स्वजन ने नाग के जोड़े की दहशत से पूरी रात जागकर काटी। सुबह को सर्प मित्र ने आकर कच्चे कमरे में बने बिल को खोदकर नाग के जोड़े को निकाला। उन्हें खादर क्षेत्र में छोड़ा गया है।

धामपुर के गांव कनखेड़ी में बब्लू कुमार के मकान में दो कमरे कच्चे हैं। एक कमरा बंद रहता था। उस कमरे में काफी समय से नाग का जोड़ा दिखाई दे रहा था। नाग का जोड़ा अक्सर कमरे से बाहर आंगन में भी आ जाता था। नाग के जोड़े के घर में घूमने से स्वजन दहशत में रहते थे। हालांकि नाग के जोड़े ने किसी को डसा नहीं था।

मंगलवार को नाग का जोड़ा दूसरे कमरे में आ गया और कुछ देर बाद वहां बने बिल में घुस गया। नाग के जोड़े के दूसरे कमरे में भी आ जाने से स्वजन दहशत में आ गए। वे रात को कमरे के बाहर बैठकर पहरेदारी करते रहे। सुबह को सर्पमित्र भरत भास्कर को बुलाया गया। उस समय नाग बिल के बाहर ही थे।

आहट होने पर वे बिल में जा घुसे। भरत भास्कर ने उनके बिल वाले स्थान को खोदकर दोनों नागों को पकड़ा गया। दोनों नाग की खाल काफी चमक रही थी। इससे देखकर उनके द्वारा कुछ ही दिन पहले केंचुली उतारने का अनुमान है। यह स्पेटिकल (चश्मा) प्रजाति का है। इसके फन के पीछे की ओर चश्मे जैसा निशान होता है। दोनों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया।