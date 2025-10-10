Language
    युवक को कोबरा से भी खतरनाक सांप ने डसा, झाड़-फूंक वालों के चक्कर में लगा रहा परिवार, मौत

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    Snakebite Death in Bijnor : बिजनौर के मुकंदपुर राजमल गांव में रसल वाइपर सांप के डसने के बाद परिवार वाले युवक को झाड़-फूंक वालों के पास ले गए, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने में देरी के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। सीएमओ ने सांप के डसने पर तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दी है। कहा कि यहां उपचार के लिए जरूरी एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध है।

    विक्की का फाइल फोटो। रसेल वाइपर सांप का फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, जागरण, बढ़ापुर (बिजनौर)। गांव मुकंदपुर राजमल निवासी 35 वर्षीय विक्की को बुधवार को रसल वाइपर सांप ने डस लिया। स्वजन विक्की को उपचार के लिए झाड़ फूंक वालों के पास ले गए। आराम न मिलने पर स्वजन उसे बिजनौर अस्पताल ले जा रहे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराया है। 
    थाना क्षेत्र के ग्राम मुकंदपुर राजमल निवासी विक्की पुत्र भरतू सिंह बुधवार को मौजा विजयपुर के पास अपने गन्ने की फसल देखने गया था। वहां पर उसके पैर में रसल वाइपर सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे उपचार के लिए झाड़फूंक वालों के पास ले गए।
    स्वजन दो दिन तक गंभीर अवस्था में झाड़फूंक वालों के यहां चक्कर लगाते रहे। पहले नगीना के पास एक गांव में ले गए। वहां आराम नहीं मिलने पर गुरुवार सुबह अफजलगढ़ के पास झाड़-फूंक वाले के पास ले गए।
    गुरुवार शाम को स्वजन गंभीर अवस्था में उसे बिजनौर के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने विक्की को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मचा गया। विक्की के दो भाई और एक बहन है। वह सबसे बड़ा था। उसकी पत्नी और दो बेटे हैं। वह ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करता था। एसओ मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया गया है।
    सर्प मित्र भरत भास्कर ने बताया कि रसल वाइपर को स्थानीय लोग चित्ती या धामड़ के नाम से पुकारते हैं। यह अत्यधिक विषैला होता है और कोबरा सांप से भी अधिक खरतनाक माना जाता है।

    सांप के डसने पर बिना देर किए ले जाएं सरकारी अस्पताल

    डाक्टरों का कहना है कि जैसे ही युवक को सांप ने काटा था, यदि स्वजन तत्काल ही उसे अस्पताल ले जाते तो शायद युवक की जान बच सकती थी। स्वजन झाड़ फूंक वालों के चक्कर में पड़े रहे, जिस कारण उसकी जान चली गई। हो सकता था कि शुरुआत में ही अस्पताल पहुंच जाते तो जान बच सकती थी। आमतौर पर अधिकांश लोग सांप काटे व्यक्ति को अस्पताल न ले जाकर झाड़ फूंक कराने वालों के चक्कर में पड़ते हैं। सीएमओ डा. कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि सांप के डसने पर तुरंत बाद ही बिना देर किए सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए। यहां इसके लिए जरूरी एंटी वैनम इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध हैं।