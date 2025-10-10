युवक को कोबरा से भी खतरनाक सांप ने डसा, झाड़-फूंक वालों के चक्कर में लगा रहा परिवार, मौत

संवाद सूत्र, जागरण, बढ़ापुर (बिजनौर)। गांव मुकंदपुर राजमल निवासी 35 वर्षीय विक्की को बुधवार को रसल वाइपर सांप ने डस लिया। स्वजन विक्की को उपचार के लिए झाड़ फूंक वालों के पास ले गए। आराम न मिलने पर स्वजन उसे बिजनौर अस्पताल ले जा रहे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराया है।

थाना क्षेत्र के ग्राम मुकंदपुर राजमल निवासी विक्की पुत्र भरतू सिंह बुधवार को मौजा विजयपुर के पास अपने गन्ने की फसल देखने गया था। वहां पर उसके पैर में रसल वाइपर सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन उसे उपचार के लिए झाड़फूंक वालों के पास ले गए।

स्वजन दो दिन तक गंभीर अवस्था में झाड़फूंक वालों के यहां चक्कर लगाते रहे। पहले नगीना के पास एक गांव में ले गए। वहां आराम नहीं मिलने पर गुरुवार सुबह अफजलगढ़ के पास झाड़-फूंक वाले के पास ले गए।

गुरुवार शाम को स्वजन गंभीर अवस्था में उसे बिजनौर के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने विक्की को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से स्वजन में कोहराम मचा गया। विक्की के दो भाई और एक बहन है। वह सबसे बड़ा था। उसकी पत्नी और दो बेटे हैं। वह ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करता था। एसओ मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया गया है।

सर्प मित्र भरत भास्कर ने बताया कि रसल वाइपर को स्थानीय लोग चित्ती या धामड़ के नाम से पुकारते हैं। यह अत्यधिक विषैला होता है और कोबरा सांप से भी अधिक खरतनाक माना जाता है।