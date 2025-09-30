Language
    सऊदी अरब से CM योगी की फोटो संग छेड़छाड़ कर वायरल किया गया VIDEO, बिजनौर में दर्ज हुआ मामला

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:48 PM (IST)

    Bijnor News बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने सऊदी अरब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक एडिटेड वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की। वीडियो सामने आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    CM योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक वीडियो की वायरल, मुकदमा दर्ज

    संवाद सहयोगी, धामपुर (बिजनौर)। रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर निवासी एक युवक ने सऊदी अरब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट करके एक आपत्तिजनक वीडियो बनाई और अपनी फेसबुक आईडी से पोस्ट किया। मंगलवार को यह वीडियो वायरल होने पर गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसके पिता व भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।

    गांव उदयपुर निवासी लगभग 25 वर्षीय शहजान अंसारी पुत्र मोहम्मद उस्मान लगभग आठ महीने पहले सऊदी अरब गया था, वह रियाद शहर में रहकर फर्नीचर का काम करता है। बताया गया है कि युवक ने अपनी फेसबुक आईडी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो एडिट कर आपत्तिजनक वीडियो बनाई। मंगलवार सुबह गांव के कुछ लोगों ने यह वीडियो देखी तो इससे लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गया।

    गांव निवासी भाजपा कार्यकर्ता खेम सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह ने थाना रेहड़ में इसकी शिकायत की। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित सऊदी अरब में ही रह रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के पिता और बड़े भाई को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। पुलिस गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

    हिस्ट्रीशीटर ने फांसी लगाकर दी जान

    संवाद सूत्र, झालू (बिजनौर)। हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू के मुहल्ला चौधरियान निवासी हिस्ट्रीशीटर बदमाश अरुण कुमार उर्फ गोपी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि देर रात्रि अरुण घर पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसकी पत्नी भोजन के लिए कमरे में आई, लेकिन गोपी ने खाना खाने से मना कर दिया।

    इसके बाद पत्नी कमरे से बाहर चली गई और गोपी ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। सुबह जब पत्नी ने गोपी को उठाने के लिए आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। काफी आवाज देने के बाद भी दरवाज़ा न खुलने पर उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा तोड़ा गया तो गोपी फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए और आवश्यक फोटो लिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।