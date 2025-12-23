Bijnor News : मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी का वीडियो वायरल, लोगों में रोष, पुलिस ने की यह कार्रवाई

संवाद सूत्र, जागरण, शेरकोट (बिजनौर)। शेरकोट नगर में सोशल मीडिया पर दो युवकों की वीडियो वायरल हुई। जिसमें मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की गई। वीडियो प्रसारित होने पर मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त हो गया। सोमवार रात इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। जो चीता सैनी नामक प्रोफाइल से इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई थी। इसमें दो युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिनके साइड में बांग्लादेश वाली वीडियाे चल रही है, जिसमें एक हिंदू युवक को जलाया गया था।

वीडियो में दोनों युवक मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करते दिखे। शेरकोट में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त हो गया और युवकों पर कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की।

पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी ने भी तहरीर नहीं दी है। वीडियो का संज्ञान लेकर दोनों युवकों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने लिखित में माफीनामा देकर और भविष्य में ऐसा ना करने की बात कही है। जिस पर दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।