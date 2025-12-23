Bijnor News : मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी का वीडियो वायरल, लोगों में रोष, पुलिस ने की यह कार्रवाई
संवाद सूत्र, जागरण, शेरकोट (बिजनौर)। शेरकोट नगर में सोशल मीडिया पर दो युवकों की वीडियो वायरल हुई। जिसमें मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी की गई। वीडियो प्रसारित होने पर मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त हो गया।
सोमवार रात इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। जो चीता सैनी नामक प्रोफाइल से इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई थी। इसमें दो युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिनके साइड में बांग्लादेश वाली वीडियाे चल रही है, जिसमें एक हिंदू युवक को जलाया गया था।
वीडियो में दोनों युवक मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करते दिखे। शेरकोट में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त हो गया और युवकों पर कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की।
पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच की। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी ने भी तहरीर नहीं दी है। वीडियो का संज्ञान लेकर दोनों युवकों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने लिखित में माफीनामा देकर और भविष्य में ऐसा ना करने की बात कही है। जिस पर दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।
शराब के नशे में महिला ने किया जमकर हंगामा
संवाद सूत्र जागरण, कोतवाली देहात (बिजनौर)। नशे की हालत में महिला ने गांव में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस ने पुलिस मौके पर पहुंची और महिला का पीएचसी में मेडिकल कराया।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का पति मुंबई में रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला के ससुर ने उसके पति से संबंध विच्छेद कर रखे हैं। सोमवार की रात्रि शराब के नशे में महिला ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाकर शांत किया।
पुलिस महिला को मेडिकल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवाली देहात लेकर आई। जहां महिला का चिकित्सा परीक्षण कराया गया। मेडिकल में महिला के द्वारा शराब के सेवन की पुष्टि होना बताया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।
