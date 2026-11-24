संवाद सूत्र, स्योहारा (बिजनौर)। नूरपुर-स्योहारा मार्ग पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कार्य 26 नवंबर से शुरू होगा। जिसके चलते अब 26 नवंबर से रेलवे फाटक को स्थाई रूप से बंदकर दिया जाएगा। इस संबंध में रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार फाटक से गुजरने वाले वाहनों से यातायात अब पूर्ण रूप से बंद रहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में नजदीकी क्रासिंग अवध शुगर मिल के पास स्थित फाटक से होकर वाहन गुजारे जाएंगे।

रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम व यातायात का दबाव कम करने और आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से यहां करीब 700 मीटर लंबे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इसकी चौड़ाई 11 मीटर निर्धारित की गई है। ओवरब्रिज का निर्माण थाना स्योहारा से शुरू होकर नूरपुर रोड स्थित वर्धमान सिनेमा तक किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए विभाग ने सड़क के बीच से दोनों ओर 10-10 मीटर भूमि चिन्हित की है। रेलवे फाटक बंद होने के बाद वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना होगा।