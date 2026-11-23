जागरण संवाददाता, बिजनौर। गन्ने का रकबा और पैदावार बढ़ाने के लिए सभी चीनी मिल इस बार एफआइआरबीपी (फ्यूरो इरीगेटेड रेज्ड बेड प्लांटर) विधि से गेहूं की बुआई कराने जा रही हैं। इस विधि में गेहूं की फसल कटने से पहले ही गन्ने की बुआई हो जाती है। पिछले वर्ष जिले में केवल बरकातपुर चीनी मिल ने इसका ट्रायल किया था। इस बार बरकातपुर अपने क्षेत्र में शत प्रतिशत गेहूं बुआई में इस विधि का प्रयोग करेगी।

गन्ना और गेहूं जिले के किसानों की मुख्य फसल हैं। किसान पिछले तीन चार वर्ष से गन्ने की कम पैदावार का संकट झेल रहे हैं। गन्ने की 0238 प्रजाति बीमार होने से किसानों के सामने नई नई प्रजाति और तरीके अपना रहे हैं। किसान गेहूं के बाद गन्ने की फसल बोते हैं तो इससे गन्ने की पैदावार कम होती है।

बरसात से पहले गन्ने को वृद्धि का समय कम मिलता है। गन्ने की फसल को बरसात से पहले अधिक समय देने के लिए बरकातपुर चीनी मिल ने पिछले वर्ष एफआइआरबीपी (फ्यूरो इरीगेटेड रेज्ड बेड प्लांटर) विधि से गेहूं की बुआई कराई थी। इसमें लेजर जैसे उपकरण एफआइआरबीपी से खेत में गुल खींची जाती है।

एक गुल से दूसरी गुल के बीच में साढ़े चार फीट का बैड बन जाता है। इसमें उपकरण से खुद ही लाइन में गेहूं की बुआई कर दी जाती है। एक बैड से दूसरे बैड के बीच में छह इंच का गैप होता है। इस गैप में गेहूं नहीं रहता है। इसमें फरवरी में आराम से गन्ना बोया जा सकता है। सामान्य तौर पर खेत में गेहूं की पैदावार साढ़े तीन से चार कुंतल प्रति बीघा तक होती है।

नई विधि में गेहूं की पैदावार और बढ़ेगी। मई में गन्ना बोने पर पैदावार 40 कुंतल प्रति बीघा तक ही रहती है। नई विधि से फरवरी या मार्च में में गेहूं वाले खेत में गन्ना बोने पैदावार 70 से 80 कुंतल प्रति बीघा तक जाएगी। बरकातपुर मिल ने पिछले वर्ष इस विधि से 800 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की फसल बुआई थी। बाकी मिल भी एफआइआरबीपी विधि से ही गन्ने की बुआई करा रही हैं।

इस तरह होती है बचत नई तकनीक से बुआई करने पर गेहूं की बुआाई के साथ ही गन्ने की बुआई के लिए ही खेत तैयार हो जाता है। यानी गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार करने वाला सारा पैसा बच जाता है। बहुत कम खर्च में गेहूं की कटाई होने से पहले ही गन्ने की बुआई कर दी जाती है।