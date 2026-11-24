संवाद सहयोगी, नजीबाबाद (बिजनौर)। जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने एसपी से शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि जमीन का सौदा करने के बाद आरोपितों ने उससे 5.50 लाख रुपये नकद और 6.50 लाख रुपये का चेक लेकर रकम हड़प ली। चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

किरतपुर के मुहल्ला काजियान निवासी इरशाद अहमद पुत्र बुंदू खान ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि चार नवंबर 2026 को जमीन के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। बताया जाता है कि मौजा राहुखेड़ी कोरा में खसरा संख्या 36 के एक हिस्से की 30 फुट लंबी और 28 फुट चौड़ी जमीन का सौदा किया गया था। आरोप है कि जमीन का सौदा करने के दौरान उसे बताया गया कि जमीन का मालिकाना हक इरशाद अहमद के पास है।

जमीन का सौदा करने वाले इरशाद अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी मुहल्ला हवेलीतला, नजीबाबाद ने जमीन के बदले पांच लाख 50 हजार रुपये अलग-अलग किस्तों में लिए थे। यह रकम छह नवंबर 2023 को करीब 11 बजे दी गई थी। इसके बाद आरोपितों ने आपस में मिलीभगत कर जमीन का बैनामा नहीं कराया। पीड़ित को जमीन के बदले 6.50 लाख रुपये का पंजाब नेशनल बैंक का चेक भी दिया गया था। जब पीड़ित ने चेक बैंक में लगाया तो खाते में रकम नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया।