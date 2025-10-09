Bijnor News : खाना खाने के विवाद में युवक की हत्या, फौजी गंभीर, आक्रोशित ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, बिजनौर। हल्दौर क्षेत्र में खाना खाने को लेकर तीन भाइयों का ढाबा संचालक से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष को गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। इस बीच ढाबा संचालक ने बल्ली और डंडों से तहेरे-चचेरे भाइयों पर हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सेना में जवान है और छुट्टी पर आया हुआ था। गुस्साए स्वजन और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाल किशन चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मामला दो बिरादरी का होने से चलते तनाव है। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव वाजिदपुर निवासी 24 वर्षीय अभिषेक चौधरी बुधवार रात अपने चचेरे भाई हिमांशु व शिवम के साथ बुधवार रात साढ़े नौ बजे खतापुर के पास ढाबे पर खाना खाने गया था। खाना खाने के दौरान उसका ढाबा संचालक विक्की कुमार से विवाद हो गया। विवाद मारपीट में बदल गई। इसी बीच यूपी-112 की गाड़ी मौके पर पहुंच गई।

आरोप है कि पुलिस अभिषेक, हिमांशु और शिवम को अपनी गाड़ी में बैठाने लगी। इसी बीच ढाबा संचालक पक्ष के लोगों ने पीछे से बल्ली और डंडे से हमला कर दिया। अभिषेक और हिमांशु सिर में बल्ली-डंडा लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे स्वजन दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल ले गए। पुलिस ने शिवम और ढाबा संचालक को पकड़कर थाने ले गई।

उधर, अभिषेक चौधरी को मेडिकल कालेज अस्पताल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मेरठ ले जाते समय आधी रात को उसकी रास्ते में मौत हो गई। गुरुवार सुबह आठ बजे स्वजन, ग्रामीणाों और किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिजनौर-मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर स्थित बाल किशन चौराहे पर शव रख जाम लगा दिया। आरोप है कि पुलिस ने उनकी नहीं सुनीं। घायल होने के बाद पुलिस ने उनके पक्ष के शिवम को ही थाने में बैठा लिया।

रात में दूसरे पक्ष का युवक को छोड़ दिया, लेकिन शिवम को थाने में बैठाया रखा। पुलिस के सामने ही उन पर हमला किया। सूचना पर एएसपी सिटी डा. कृष्ण गोपाल सिंह समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्वजन आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने में लगे रहे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे जाम खोल दिया गया। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। खाना खाने के दौरान विवाद हुआ है।