    सहेलियों के साथ घर जा रही युवती की गर्दन पर बाजार में रख दिया चाकू... ट्रेन पकड़ मौके पर पहुंचा था आरोपित

    By Anuj Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:09 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के नजीबाबाद में बाजार से लौट रही एक युवती पर युवक ने चाकू रखकर अपहरण का प्रयास किया। गश्त कर रही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ...और पढ़ें

    Hero Image

     प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। नजीबाबाद में बाजार से सामान खरीदकर अपनी दो सहेलियों के साथ घर जा रही युवती के गले पर अचानक एक युवक ने चाकू रख दिया और युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तीनों युवतियों को मेडिकल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर भेजा गया है।

    नगर में लगी विंटर कलेक्शन सेल में बुधवार की शाम तीन युवतियां सामान खरीदारी कर घर जा रही थीं। जब यह रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने पहुंचीं तो अचानक पीछे से आए युवक ने एक युवती के गले पर चाकू रख दिया। इससे तीनों युवतियां दहशत में आ गईं और चीखने लगीं। आरोपित ने युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया।

    वहां मौजूद पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया और युवती को मुक्त कराया। सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर व्यवस्था बनाने के लिए वह स्वयं शाम के समय पुलिस बल के साथ बाजार में गश्त कर रहे थे। इस दौरान घटना की सूचना मिली तो तत्काल ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और समय रहते युवती को आरोपित के चंगुल से मुक्त कराया।

    तीनों युवतियों को मेडिकल जांच के लिए सीएचसी भेज दिया गया। स्वजन भी सीएचसी पहुंच गए। सीओ ने बताया कि आरोपित अजीत कुमार निवासी गांव सुरजनपुर थाना मोहम्मदपुर थाला, जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। वह नोएडा में एक बेकरी पर काम करता है। वह बुधवार को ट्रेन से अपने घर जा रहा था। वह मुरादाबाद में उतरा और फिर ट्रेन पकड़कर नजीबाबाद पहुंचा था। उसने यहीं बाजार से चाकू खरीदा था। उससे सभी बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि युवती के स्वजन ने प्रकरण में तहरीर नहीं दी।