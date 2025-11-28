Language
    Bijnor News: 50 फीसदी गणना प्रपत्र ऑनलाइन न कराने वाले बीएलओ पर होगी FIR

    By Rajnarayan Kaushik Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:52 AM (IST)

    जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने बिजनौर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और 50% से कम गणना प्रपत्र ऑनलाइन करने वाले बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएलओ को घर-घर जाकर प्रपत्र जमा कराने और ऑनलाइन करने को कहा। मतदाता सूची में नाम देखने के लिए वेबसाइट भी बताई गई।

    चांदपुर के कम्पोजिट विद्यालय में एसआईआर के कार्य का निरीक्षण करतीं डीएम जसजीत कौर।

    जागरण संवाददाता, बिजनौर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम जसजीत कौर ने गुरुवार को ग्राम रावटी, संस्कृत विद्यालय, गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज, उलेढा तथा ग्राम निजामपुर गंज स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह कम से कम 50 प्रतिशत गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन न कराने वाले बीएलओ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करें।

    उन्होंने निरीक्षण के दौरान कम प्रगति वाले मतदान केंद्रों पर कार्यरत बीएलओ और उनके सहयोगी कार्मिकों को निर्देशित किया कि गुरुवार की शाम तक कम से कम 50 प्रतिशत गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन करा दें। उन्होंने संबंधित विभागाें के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह 50 प्रतिशत से कम प्रगति करने वाले बीएलओ के एफआईआर दर्ज कराए जाने का काम करें।

    परिवार का काेई भी बालिग सदस्य जमा करा सकता है गणना प्रपत्र

    वहीं डीएम ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वह सहयोगी कार्मिकों को घर-घर भेजकर गणना प्रपत्रों को जमा कराने के साथ-साथ उन्हें ऑनलाइन करने का काम करें। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता घर पर नहीं हैं, तो उनके परिवार का काेई भी बालिग सदस्य गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा कर सकता है।

    चार दिसंबर तक जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ के पास जमा हाेंगे, उनके नाम नौ दिसंबर प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।

    डीएम ने किया विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण

    उधर कलक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई बैठक में डीएम ने जनपद की सभी विधानसभा के बूथोंं पर तैनात बीएलओ की कार्य प्रगति, हेल्प डेस्क, गणना पत्रों के वितरण, संकलन व ऑनलाइन कार्य की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं नोडल अधिकारियों और बीएलओ को कड़े निर्देशित किया कि वह चार दिसंबर तक सभी पूरा करने के साथ उन्हें ऑनलाइन कराए जाने का काम करें।

    उन्होंने डीपीआरओ एवं निकाय क्षेत्रों में कार्यरत अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह एसआईआर के कार्य में ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों तथा शहरी क्षेत्रों में सभासदों, शिक्षित युवाओं से गणना प्रपत्र भरवाने में सहयोग कराने का काम करें।

    उन्होंने कहा कि मतदाता https://voters.eci.gov.in पर मतदाता विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण सूची में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं। बैठक में सीडीओ रणविजय सिंह, एडीएम प्रशासन विनय कुमार सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व वान्या सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुणाल रस्तोगी समेत सभी संबंधित विभागोंं के अधिकारी मौजूद थे।

