UPPCL: बिल पर ब्याज ही नहीं, मूल बकाये में भी मिलेगी छूट... बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से

जागरण संवाददाता, बिजनौर। बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू होने जा रही है। योजना के अंतर्गत लगभग 80 हजार उपभोक्ता पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। इन उपभोक्ताओं पर विद्युत निगम का लगभग 130 करोड़ रुपया बकाया है। उपभोक्ता समय से विद्युत बिल जमा कराएंगे तो उन्हें छूट मिलेगी। निगम और उपभोक्ता दोनों को लाभ होगा।

दरअसल, उपभोक्ताओं को विद्युत बिल का भुगतान हर माह करना होता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश उपभोक्ता समय से बिजली का बिल जमा नहीं कर पाते और बिजली का बिल उन पर चढ़ता रहता है। इस पर ब्याज भी लगता है। ज्यादा बकाया बढ़ने पर बिजली कनेक्शन कटने की भी नौबत आ जाती है। बकाएदारों को राहत देने के साथ ही निगम का बकाया वसूलने के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरू की गई है।

योजना तीन चरण में दिसंबर से फरवरी तक लागू रहेगी। इसका लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। एक साथ बिल जमा करने पर मूल बकाए में छूट दी जा रही है। इसके बाद भी अगर एक बार में सारा बकाया जमा नहीं कर सकते तो वर्तमान बिल के साथ 750 या 500 रुपये प्रतिमाह की किस्त पर भी बिल जमा किया जा सकता है। दो किलोवाट कनेक्शन तक के उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। निगम द्वारा इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली चोरी करने में पकड़े गए उपभोक्ता भी 50 प्रतिशत ही राशि जमा कर अपना मामला खत्म कर सकते हैं।

ऐसे लागू होगी योजना

योजना के पहले चरण में एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक शत प्रतिशत बिल जमा करने पर मूल बकाए में 25 प्रतिशत, दूसरे चरण में एक जनवरी से 31 जनवरी तक बिल जमा करने पर मूल बकाए में 20 प्रतिशत और एक फरवरी से 28 फरवरी तक लाभ लेने पर मूल बकाए में 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

इतना बिल है बकाया

विद्युत वितरण मंडल बिजनौर में 70 हजार 217 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर लंबे समय से बिल जमा न करने पर 79.47 करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावा कभी बिल जमा न करने वाले छह हजार 408 उपभोक्ताओं पर 30.47 करोड़ और बिजली चोरी के दो हजार 461 मामलों में उपभोक्ताओं पर 11.27 करोड़ रुपये बकाया हैं।