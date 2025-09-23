UP News : कर्ज में डूबे किसान ने फांसी लगाकर दी जान, बाइक तक उठाकर ले गया था साहूकार, समूहों से ले रखा था कर्ज
Bijnor News बिजनौर में कर्ज में डूबे एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान ने कई समूहों से कर्ज लिया था और साहूकार भी मोटरसाइकिल उठाकर ले गया था जिससे वह परेशान था। लापता होने के बाद उसका शव एक बाग में पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संवाद सूत्र, जागरण, राजा का ताजपुर (बिजनौर)। कर्ज में डूबे एक किसान ने रस्सी के फंदे से लटककर जान दे दी। किसान रविवार को दोपहर से घर से कहीं चला गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। किसान ने तीन अलग-अलग समूह से उधार रुपये ले रखे थे। समय से अदायगी नहीं कर पाने से वह परेशान था।
गांव निवासी भूदेव सिंह 45 वर्ष पुत्र रामस्वरूप रविवार को देर शाम तक जब घर नहीं लौटा तो स्वजन उसे तलाशने लगे। देर रात तक भी उसका कहीं पता नहीं लगा था। सोमवार को सुबह गांव से कुछ दूरी पर स्थित आम के बाग में ग्रामीणों ने पेड़ से भूदेव का शव रस्सी के सहारे लटका होने की जानकारी उसके स्वजन को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
15 बीघा जमीन में पांच हिस्सेदार
मृतक के पिता के नाम लगभग 15 बीघा जमीन है, जिसमें पांच हिस्सेदार हैं। भूदेव सिंह अपने हिस्से की भूमि पर खेती कर परिवार पालता था। स्वजन के अनुसार भूदेव ने समूह से रुपये उधार ले रखे थे। मृतक की पत्नी सर्वेश देवी ने बताया कि समूह से लिए गए कर्ज के बोझ तले दबे उसके पति की कुछ दिनों पूर्व एक साहूकार मोटर साइकिल भी उठाकर ले गया था। पत्नी ने बताया कि कर्ज चुकाने में हो रही परेशानी से निजात पाने के लिए शायद उसके पति ने जान दी है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने गंगाघाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। स्योहारा थाना प्रभारी निरीक्षक ने मृतक के स्वजन द्वारा तहरीर नहीं दिए जाने की बात बताई।
