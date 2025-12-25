Language
    एयर फोर्स के जवान के घर नकदी व लाखों के आभूषण चोरी, पिछले माह हुई थी जवान की शादी, कमरे में रखे थे पत्नी के जेवरात

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    Bijnor News : बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के नांगली जाजू गांव में एयर फोर्स जवान शगुन चौधरी के घर चोरी हो गई। चोरों ने 25 तोले सोने के आभूषण, नकदी औ ...और पढ़ें

    चोरी के बाद बिखरा सामान

    संवाद सहयोगी, चांदपुर (बिजनौर)। नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नांगली जाजू निवासी एयर फोर्स के जवान शगुन चौधरी के घर में रात में घुसे चोरों ने घर में रखी अलमारी के ताले तोड़कर लगभग 25 तोले सोने के आभूषण व नकदी के साथ ही कीमती सामान चोरी कर लिया।

    शगुन चौधरी की गत 22 नवंबर को ही शादी हुई है। छुट्टियां समाप्त होने पर 11 दिसंबर को ड्यूटी पर चले गए थे। वहीं उनकी पत्नी भी मायके चली गई थी। शादी के दौरान पत्नी को दिए गए सोने चांदी के जेवरात व अन्य कीमती सामान कमरे में ही रखा हुआ था। उनके पिता देवेंद्र सिंह कमरे का ताला लगा कर बराबर के कमरे में सो रहे थे।

    चोरों ने देवेंद्र सिंह के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और आराम के साथ घटना को अंजाम देकर निकल गए। सुबह होने पर जब उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा नहीं खुला। उनके शोर मचाने पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकला। तब जाकर चोरी का पता लगा। घटना की सूचना से गांव में हलचल मच गई। सूचना पर पहुंची नूरपुर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।

    दो युवक दबोचे, आठ नलकूपों से चोरी का किया राजफाश

    संवाद सूत्र, जागरण, हीमपुर दीपा (बिजनौर)। क्षेत्र के गांव सिकंदराबाद उर्फ सिकंदरी के किसान सुधीर, तिरमल सिंह, पवन सिंह, धूम सिंह के नलकूपों से चोरों ने मंगलवार की रात केबल व अन्य सामान चोरी किया था। पीड़ित किसानों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी।

    थाना प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात पुलिस बिजनौर मार्ग स्थित गांव सिकंदराबाद उर्फ सिकंदरी के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान घूम रहे दो संदिग्धों को पकड़कर पुलिस थाने ले आई। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम लकी नागर पुत्र दलबीर गांव सुल्तानपुर थाना हल्दौर तथा दीपक पुत्र नरेश उर्फ लाला गांव सिकंदराबाद उर्फ सिकंदरी बताए। पकड़े गऐ आरोपितों ने गांव सिकंदरी के साथ ही चांदपुर थाने के गांव सैंद्ववार में खेतों पर बने नलकूपों से चोरी करने की बात कबूल की।