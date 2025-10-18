Bijnor News: गली में किशोरी से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपित पर कसा शिकंजा, मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। अपनी नानी के घर से मौसी के यहां जा रही किशोरी को पकड़कर एक किशोर ने रास्ते में ही अश्लील हरकतें की। आरोपित की यह हरकत गली में स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

