    Bijnor News: गली में किशोरी से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपित पर कसा शिकंजा, मुकदमा दर्ज

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    Bijnor News: बिजनौर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी नानी के घर से मौसी के घर जा रही थी, तभी एक लड़के ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया। 

    Hero Image

    किशोरी से छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, नजीबाबाद (बिजनौर)। अपनी नानी के घर से मौसी के यहां जा रही किशोरी को पकड़कर एक किशोर ने रास्ते में ही अश्लील हरकतें की। आरोपित की यह हरकत गली में स्थित एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

    थाना कोतवाली नजीबाबाद क्षेत्र के एक कस्बे की रहने वाली किशोरी दो दिन पूर्व अपनी नानी के घर से अपनी मौसी के घर पर जा रही थी। जैसे ही वह निकलकर कुछ दूरी पर गली में पहुंची तो अचानक ही पीछे से आए किशोर ने उसे पकड़ लिया और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।
    इसके बाद आरोपित पीछे की तरफ भाग गया, जबकि किशोरी उसे थप्पड़ मारने की बात कहते हुए आगे बढ़ गई। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पीड़िता की मां ने आरोपित के खिलाफ नामजद तहरीर देकर थाना कोतवाली नजीबाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
    कोतवाल राहुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसे पकड़ लिया गया है। वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है।

    किशोरी के साथ हुई छेड़छाड के मामले में दो सप्ताह बाद दर्ज हुई रिपोर्ट

    संवाद सूत्र, जागरण, रतनगढ़ (बिजनौर)। थाना शिवाला कलां क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी अपने घर से घेर की ओर जा रही थी। गांव के ही रहने वाले विशाल ने किशोरी को अकेला देख उसके साथ छेड़छाड की। विरोध करने पर आरोपित ने घटना के संबध में किसी को बताने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी।
    किशोरी के पिता ने स्थानीय थाने में घटना की तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने उस समय रिपोर्ट दर्ज नही की थी। पीडित किशोरी के पिता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने छेड़छाड का मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने घटना की रिपोर्ट दर्ज होने की पुष्टि की है।