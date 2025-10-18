यूपी के इस जिले में AI से बनाई युवती की अश्लील वीडियो, पीड़िता नहीं हुई ब्लैकमेल तो कर दी वायरल

संवाद सूत्र, जागरण, नूरपुर (बिजनौर)। नूरपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लिकेशन (Artificial Intelligence Applications) का दुरुपयोग करते हुए युवती की अश्लील वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने तीन युवकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया गया है कि लिंडरपुर गांव निवासी बिलाल ने एआइ तकनीक का दुरुपयोग करते हुए उसकी अश्लील वीडियो बना कर अपने गांव निवासी मित्र दीपांशु एवं अमित को भेज दी।

इसके बाद तीनों ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता पर अपने साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता के इन्कार करने पर आरोपितों ने अश्लील वीडियो वायरल कर दी।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्य आरोपित बिलाल को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।